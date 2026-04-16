- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 2002
- Время на прочтение
- 1 мин
В Киеве на Подоле беспилотник попал в 18-этажку: на место следуют спасатели
Дрон-камикадзе двигался на критически низкой высоте, что, вероятно, позволило ему маневрировать между застройкой, беспилотник буквально врезался в жилую высоту.
В Киеве во время очередной воздушной атаки зафиксировано попадание в жилой дом. На Подоле вражеский беспилотник влетел в 18-этажный дом.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.
«В Подольском районе вражеский БпЛА, буквально влетел в 18-ти этажку. Летел очень низко. Экстренные службы направляются на место», — написал Кличко.
По словам очевидцев, дрон-камикадзе двигался на критично низкой высоте, что, вероятно, позволило ему маневрировать между застройкой. Беспилотник буквально врезался в жилую высотку.
Власти призывают жителей города оставаться в укрытиях к отбою тревоги и не публиковать фото или видео работы ПВО и мест прилетов в реальном времени.
Напомним, в ночь на 16 апреля в результате атаки врага на столицу погибли четыре человека. Среди них — 12-ти летний мальчик. Пострадали 48 жителей города. 26 из них медики госпитализировали, другим оказали помощь на месте и амбулаторно (в частности, двум детям). Утром враг снова атаковал Киев.