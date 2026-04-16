В Киеве на Подоле беспилотник попал в 18-этажку: на место следуют спасатели

Последствия атаки на Киев 16 апреля / © ГУ ГСЧС в Киеве

В Киеве во время очередной воздушной атаки зафиксировано попадание в жилой дом. На Подоле вражеский беспилотник влетел в 18-этажный дом.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

«В Подольском районе вражеский БпЛА, буквально влетел в 18-ти этажку. Летел очень низко. Экстренные службы направляются на место», — написал Кличко.

По словам очевидцев, дрон-камикадзе двигался на критично низкой высоте, что, вероятно, позволило ему маневрировать между застройкой. Беспилотник буквально врезался в жилую высотку.

Власти призывают жителей города оставаться в укрытиях к отбою тревоги и не публиковать фото или видео работы ПВО и мест прилетов в реальном времени.

Последствия атаки на Киев 16 апреля / © ГУ ГСЧС в Киеве

Последствия атаки на Киев 16 апреля / © ГУ ГСЧС в Киеве

Последствия атаки на Киев 16 апреля / © ГУ ГСЧС в Киеве

Последствия атаки на Киев 16 апреля / © ГУ ГСЧС в Киеве

Напомним, в ночь на 16 апреля в результате атаки врага на столицу погибли четыре человека. Среди них — 12-ти летний мальчик. Пострадали 48 жителей города. 26 из них медики госпитализировали, другим оказали помощь на месте и амбулаторно (в частности, двум детям). Утром враг снова атаковал Киев.