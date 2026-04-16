З-під завалів у Києві врятували дитину та жінку: є чимало постраждалих після атаки РФ
У Києві після ворожої атаки рятувальники дістали з-під завалів дитину та жінку — обох передали медикам, водночас відомо про загиблу дитину і щонайменше 10 постраждалих.
Унаслідок атаки російських військ на столицю загинула 12-річна дитина. Наразі відомо про щонайменше 10 постраждалих, серед яких — кілька медиків.
Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, звернення до екстрених служб продовжують надходити, бригади працюють безперервно.
У Подільському районі внаслідок удару було зруйновано перший поверх приватного житлового будинку. З-під завалів рятувальники дістали дитину та жінку. Обох постраждалих передали медикам, їм надають необхідну допомогу.
На місці тривають аварійно-рятувальні роботи. Інформація про наслідки атаки уточнюється.
Оновлено
Кількість постраждалих зросла до 13 людей.
