З-під завалів у Києві врятували дитину та жінку: є чимало постраждалих після атаки РФ

Атака на Київ / © фото з соцмереж

Унаслідок атаки російських військ на столицю загинула 12-річна дитина. Наразі відомо про щонайменше 10 постраждалих, серед яких — кілька медиків.

Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, звернення до екстрених служб продовжують надходити, бригади працюють безперервно.

У Подільському районі внаслідок удару було зруйновано перший поверх приватного житлового будинку. З-під завалів рятувальники дістали дитину та жінку. Обох постраждалих передали медикам, їм надають необхідну допомогу.

На місці тривають аварійно-рятувальні роботи. Інформація про наслідки атаки уточнюється.

Кількість постраждалих зросла до 13 людей.

