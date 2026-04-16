У Києві під удар РФ потрапив автоцентр із преміальними авто: є загиблі (відео)

Російські військові вбили двох співробітників автоцентру у Києві.

Автоцентр у Києві

Унаслідок нічної атаки РФ у Києві зазнав руйнувань автоцентр, де були представлені автомобілі та мототехніка відомих брендів. Відомо про загиблих.

Про це повідомляє «Укравто Груп».

Загинули двоє співробітників компанії

На жаль, внаслідок жахливої атаки РФ загинули двоє працівників центру. Будівля автоцентру зазнала серйозних пошкоджень, через що його роботу тимчасово зупинили.

У компанії зазначають, що мережа об’єднує понад 40 автоцентрів у 25 містах України та представляє 14 автомобільних і мотобрендів, серед яких Mercedes-Benz, Toyota, Kia, Renault, Nissan, Peugeot, Opel і Ducati.

Нагадаємо, 16 квітня РФ здійснила масовану атаку по Києву. Загинуло щонайменше 4 людини, понад 50 дістали поранення. Наслідки фіксують у різних районах столиці: Подільському, Оболонському, Шевченківському та Деснянському. Пошкоджено багатоповерхові будинки, інфраструктуру та автомобілі.

