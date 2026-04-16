У Києві під удар РФ потрапив автоцентр із преміальними авто: є загиблі (відео)

Унаслідок нічної атаки РФ у Києві зазнав руйнувань автоцентр, де були представлені автомобілі та мототехніка відомих брендів. Відомо про загиблих.

Про це повідомляє «Укравто Груп».

Дата публікації 13:52, 16.04.26

Загинули двоє співробітників компанії

На жаль, внаслідок жахливої атаки РФ загинули двоє працівників центру. Будівля автоцентру зазнала серйозних пошкоджень, через що його роботу тимчасово зупинили.

У компанії зазначають, що мережа об’єднує понад 40 автоцентрів у 25 містах України та представляє 14 автомобільних і мотобрендів, серед яких Mercedes-Benz, Toyota, Kia, Renault, Nissan, Peugeot, Opel і Ducati.

Нагадаємо, 16 квітня РФ здійснила масовану атаку по Києву. Загинуло щонайменше 4 людини, понад 50 дістали поранення. Наслідки фіксують у різних районах столиці: Подільському, Оболонському, Шевченківському та Деснянському. Пошкоджено багатоповерхові будинки, інфраструктуру та автомобілі.