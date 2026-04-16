Обрізав ніс і губу, а тоді пішов спати: чоловік жорстоко вбив рідного дядька (фото)

Місце злочину

У Києві перед судом постане 67-річний чоловік. Його обвинувачують в умисному вбивстві свого дядька.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Що відоомо про моторошний злочин

За даними слідства, у листопаді 2025 року між родичами, які повернулися з поминок, виникла сварка. Під час конфлікту нетверезий чоловік напав на 71-річного дядька та завдав йому 26 ударів ножем, зокрема — обрізав ніс та верхню губу.

Після нападу обвинувачений помив руки та пішов спати. Від отриманих травм потерпілий помер.

«Причин також жорстокості до родича чоловік пояснити не може, бо стверджує, що не пам’ятає той вечір», — зазначають правоохоронці.

Справу кваліфіковано як умисне вбивство. Йому загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Рвніше на Харківщині чоловіка підозрюють у вбивстві тещі, яке сталося ще у 2024 році. Після конфлікту він, за даними слідства, жорстоко побив жінку та задушив її, а потім — сховав тіло в сараї на подвір’ї. Тіло, ймовірно, пролежало прихованим близько півтора року, доки правоохоронці не виявили його під час слідчих дій у квітні 2026 року. Слідство встановлює всі обставини злочину та можливі мотиви. Підозрюваному загрожує до 15 років позбавлення волі.