Київ
24
2 хв

У серці Києва пройде благодійний забіг MHP Run4Victory, покликаний зібрати 5 млн на протезування захисників

Стартове містечко MHP Run4Victory Київ Марафону розгорнеться біля НСК «Олімпійський», а маршрути проходитимуть центральними вулицями міста

Ігор Бережанський
MHP Run4Victory

16–17 травня у самому центрі столиці відбудеться благодійний MHP Run4Victory Київ Марафон. 100% коштів з реєстрацій та донатів передадуть на протезування захисників і захисниць у Protez Foundation.

Стартове містечко MHP Run4Victory Київ Марафону розгорнеться біля НСК «Олімпійський», а маршрути проходитимуть центральними вулицями міста. Організатором забігу третій рік поспіль є компанія МХП у партнерстві з Благодійним фондом «МХП-Громаді». 1+1 media стала медіапартнером події.

«MHP Run4Victory — це про об’єднання людей навколо ідеї відновлення себе та підтримки відновлення українських захисників і захисниць. Це і робить забіг таким особливим. Саме в цій єдності, бігти разом і допомагати, ми бачимо справжню цінність цього проєкту», — зазначив директор Благодійного фонду «МХП-Громаді» Олександр Пахолюк.

Забіг стане однією з наймасштабніших благодійних спортивних подій країни й подарує тисячам людей можливість підтримати військових, які потребують протезування. Доступні дистанції: 

  • 42 км — класичний марафон для досвідчених бігунів;

  • 21 км — півмарафон для підготовлених учасників;

  • 10 км — дистанція на витривалість;

  • 5 км та 2 км — для першого старту та благодійної участі;

  • 500 м — інклюзивна дистанція «Люди Титани»;

  • 500 м — pet-friendly дистанція;

  • онлайн-дистанція — щоб бігти разом попри відстань;

  • безкоштовні дитячі старти на 500 м, 300 м і 100 м.

«Благодійний MHP Run4Victory Київ Марафон — це забіг, де спорт набуває додаткового значення. Ми знаємо, що бігуни скучили за атмосферою стартів у центрі Києва — і цього року повертаємо її. Це можливість знову пробігтися знайомими вулицями столиці й водночас допомогти. Для нас важливо, щоб кожен міг долучитися: від першого старту до повного марафону», — зазначила директорка New Run Оксана Сивець.

Крім допомоги захисникам і захисницям, переможці й лідери забігів отримають грошові призи, кубки, дипломи та подарунки від партнерів. 

Реєстрація на MHP Run4Victory Київ Марафон 2026 доступна за посиланням

Для захисників, людей з інвалідністю і пенсіонерів участь у забігу безкоштовна, для корпоративних команд від 10 учасників — знижка 15%. Деталі за адресою info@newrun.com.ua.

