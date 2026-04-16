В сердце Киева пройдет благотворительный забег MHP Run4Victory, призванный собрать 5 млн на протезирование защитников

MHP Run4Victory

16–17 мая в самом центре столицы состоится благотворительный MHP Run4Victory Киев Марафон . 100% средств по регистрациям и донатам передадут на протезирование защитников и защитниц в Protez Foundation.

Стартовый городок MHP Run4Victory Киев Марафона развернется возле НСК «Олимпийский», а маршруты будут проходить по центральным улицам города. Организатором забега третий год является компания МХП в партнерстве с Благотворительным фондом «МХП-Громади». 1+1 media стала медиапартнером происшествия.

«MHP Run4Victory – это об объединении людей вокруг идеи восстановления себя и поддержки восстановления украинских защитников и защитниц. Это и делает забег таким особенным. Именно в этом единстве, бежать вместе и помогать, мы видим подлинную ценность этого проекта», — отметил директор Благотворительного фонда «МХП-Громади» Александр Пахолюк .

Забег станет одним из самых масштабных благотворительных спортивных событий страны и подарит тысячам людей возможность поддержать военных, нуждающихся в протезировании. Доступные дистанции:

42 км – классический марафон для опытных бегунов;

21 км – полумарафон для подготовленных участников;

10 км – дистанция на выносливость;

5 км и 2 км – для первого старта и благотворительного участия;

500 м – инклюзивная дистанция «Люди Титаны»;

500 м - pet-friendly дистанция;

онлайн-дистанция — чтобы бежать вместе, несмотря на расстояние;

бесплатные детские старты на 500м, 300м и 100м.

«Благотворительный MHP Run4Victory Киев Марафон – это забег, где спорт приобретает дополнительное значение. Мы знаем, что бегуны соскучились по атмосфере стартов в центре Киева и в этом году возвращаем ее. Это возможность снова пробежаться по знакомым улицам столицы и одновременно помочь. Для нас важно, чтобы каждый мог присоединиться: от первого старта до полного марафона», — отметила директор New Run Оксана Сивец.

Помимо помощи защитникам и защитницам победители и лидеры забегов получат денежные призы, кубки, дипломы и подарки от партнеров.

Регистрация на MHP Run4Victory Киев Марафон 2026 доступна по ссылке .

