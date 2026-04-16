Нанес 26 ударов ножом: в Киеве будут судить мужчину за жестокое убийство дяди

Место преступления

В Киеве перед судом предстанет 67-летний мужчина. Его обвиняют в преднамеренном убийстве своего дяди.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Что известно о жутком преступлении

По данным следствия, в ноябре 2025 года между вернувшимися из поминок родственниками возникла ссора. Во время конфликта нетрезвый мужчина напал на 71-летнего дядю и нанес ему 26 ударов ножом, в частности обрезал нос и верхнюю губу.

После нападения обвиняемый помыл руки и ушел спать. От полученных травм потерпевший скончался.

«Причин жестокости к родственнику мужчина объяснить не может, потому что утверждает, что не помнит тот вечер», — отмечают правоохранители.

Дело квалифицировано как умышленное убийство. Ему грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Ровнее в Харьковской области мужчину подозревают в убийстве тещи, которое произошло еще в 2024 году. После конфликта он, по данным следствия, жестоко избил женщину и задушил ее, а затем спрятал тело в сарае во дворе. Тело, вероятно, пролежало скрытым около полутора лет, пока правоохранители не обнаружили его во время следственных действий в апреле 2026 года. Следствие устанавливает все происшествия преступления и вероятные мотивы. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.