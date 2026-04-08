ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
259
Час на прочитання
1 хв

У Києві чоловік зарізав 23-річного хлопця, який зробив зауваження через шум

У столиці зауваження про тишу коштувало юнаку життя — чоловік зарізав хлопця біля будинку.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Трагедія в Києві: хлопець загинув від удару ножем через зауваження про шум

У Києві чоловік зарізав 23-річного хлопця, який зробив йому зауваження через галас на дитячому майданчику.

Про це передає поліція столиці.

23-річний киянин вийшов на вулицю через галас невідомого у дворі і зробив зауваження через порушення тиші. Натомість порушник дістав ніж і двічі вдарив хлопця в стегно, після чого втік. Поранений хлопець упав на землю та невдовзі помер від значної крововтрати.

Уже за кілька годин правоохоронці затримали нападника. Ним виявився 31-річний місцевий мешканець.

Згодом з’ясувалося, що зловмисник також спровокував конфлікт із компанією перехожих і під час сутички поранив ножем ще одного 23-річного хлопця.

За скоєне йому загрожує до десяти років позбавлення волі.

Раніше повідомлялося, що на Рівненщині чоловік зарізав жінку та її брата на очах у дітей.

Дата публікації
Кількість переглядів
259
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie