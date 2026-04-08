У Києві чоловік зарізав 23-річного хлопця, який зробив зауваження через шум

Трагедія в Києві: хлопець загинув від удару ножем через зауваження про шум

У Києві чоловік зарізав 23-річного хлопця, який зробив йому зауваження через галас на дитячому майданчику.

Про це передає поліція столиці.

23-річний киянин вийшов на вулицю через галас невідомого у дворі і зробив зауваження через порушення тиші. Натомість порушник дістав ніж і двічі вдарив хлопця в стегно, після чого втік. Поранений хлопець упав на землю та невдовзі помер від значної крововтрати.

Уже за кілька годин правоохоронці затримали нападника. Ним виявився 31-річний місцевий мешканець.

Згодом з’ясувалося, що зловмисник також спровокував конфлікт із компанією перехожих і під час сутички поранив ножем ще одного 23-річного хлопця.

За скоєне йому загрожує до десяти років позбавлення волі.

