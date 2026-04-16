В Киеве под удар РФ попал автоцентр с премиальными авто: есть погибшие (видео)

В результате ночной атаки РФ в Киеве подвергся разрушениям автоцентр, где были представлены автомобили и мототехника известных брендов. Известно о погибших.

Об этом сообщает "Укравто Групп".

Дата публикации 13:52, 16.04.26

Погибли два сотрудника компании

К сожалению, в результате ужасной атаки РФ погибли двое работников центра. Здание автоцентра получило серьезные повреждения, из-за чего его работу временно остановили.

В компании отмечают, что сеть объединяет более 40 автоцентров в 25 городах Украины и представляет 14 автомобильных и мотобрендов, среди которых Mercedes-Benz, Toyota, Kia, Renault, Nissan, Peugeot, Opel и Ducati.

Напомним, 16 апреля РФ совершила массированную атаку по Киеву. Погибли по меньшей мере 4 человека, более 50 получили ранения. Последствия фиксируются в разных районах столицы: Подольском, Оболонском, Шевченковском и Деснянском. Повреждены многоэтажные дома, инфраструктура и автомобили.