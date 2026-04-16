Атака РФ на Киев: какой вид сейчас имеют изуродованные дома на Подоле (фото, видео)

Атака РФ на Киев 16 апреля. Фото: Киев инфо / © соцмережі

В сети обнародовали кадры поврежденных жилых домов в Подольском районе столицы, пострадавших в результате ночной атаки. На месте попадания и падения обломков продолжают работать оперативные штабы.

Об этом сообщают местные паблики в соцсети.

Специалисты экстренных служб занимаются ликвидацией последствий удара, оценивают степень разрушений и оказывают необходимую помощь жителям поврежденных домов. Информация о масштабе повреждений и количестве пострадавших в этом районе продолжает обновляться.

Атака РФ на Київ 16 квітня. / © соцмережі

Атака РФ на Киев 16 апреля — что известно

Ночной террор со стороны РФ повлек за собой масштабные разрушения и человеческие потери в столице. К настоящему времени известно о четырех погибших: жертвой атаки стал 12-летний ребенок, а также двое мужчин и женщина. Спасательные подразделения работали на грани возможностей, деблокируя жителей из-под завалов поврежденных построек.

Ударная волна и попадание не обошли и коммерческий сектор — в Киеве существенно пострадал автоцентр, где экспонировали премиальную автомобильную и мототехнику. На территории объекта также зафиксированы летальные случаи.

Трагический контекст обстрелов подчеркивают личные истории горожан. В частности, киевлянка Елена Гельвих, которая 16 апреля отмечает 34-летие, вместо праздничных поздравлений встретила утро под звуки взрывов в квартире с выбитыми стеклами. Ее эмоциональная публикация в Threads об испорченном празднике и реалиях жизни в столице получила значительный резонанс в соцсетях.