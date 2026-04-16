Масована атака по Києву: кількість поранених стрімко збільшилась (фото)

Ворожа атака на Київ / © Поліція Києва

Кількість потерпілих внаслідок ворожої атаки по Києву збільшилась до 62 осіб. Серед поранених — четверо неповнолітніх.

Про це повідомила поліція Києва.

Столиця продовжує оговтуватись після чергової нічної атаки РФ. На місцях ворожих ударів працюють слідчо-оперативні групи столичної поліції, криміналісти, вибухотехніки та інші профільні служби.

«Станом на 14:00 відомо, що кількість потерпілих громадян збільшилась до 62 людей. Серед них діти віком 5 та 9 років та ще двоє неповнолітніх 16 та 17 років. Загинуло чотири людини, серед яких 12-річний хлопчик», — уточнили у поліції.

Загалом, до роботи на місцях залучено близько півтори сотні поліцейських. Правоохоронці приймають звернення від громадян щодо пошкоджень житла та фіксують наслідки атаки окупантів. Наразі надійшло понад 200 заяв.

