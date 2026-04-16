ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
153
Час на прочитання
1 хв

Масована атака по Києву: кількість поранених стрімко збільшилась (фото)

Кількість потерпілих громадян збільшилась до 62 людей: серед них діти віком 5 та 9 років та ще двоє неповнолітніх 16 та 17 років.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Ворожа атака на Київ / © Поліція Києва

Кількість потерпілих внаслідок ворожої атаки по Києву збільшилась до 62 осіб. Серед поранених — четверо неповнолітніх.

Про це повідомила поліція Києва.

Столиця продовжує оговтуватись після чергової нічної атаки РФ. На місцях ворожих ударів працюють слідчо-оперативні групи столичної поліції, криміналісти, вибухотехніки та інші профільні служби.

«Станом на 14:00 відомо, що кількість потерпілих громадян збільшилась до 62 людей. Серед них діти віком 5 та 9 років та ще двоє неповнолітніх 16 та 17 років. Загинуло чотири людини, серед яких 12-річний хлопчик», — уточнили у поліції.

Ворожа атака на Київ / © Поліція Києва

Загалом, до роботи на місцях залучено близько півтори сотні поліцейських. Правоохоронці приймають звернення від громадян щодо пошкоджень житла та фіксують наслідки атаки окупантів. Наразі надійшло понад 200 заяв.

Раніше ми писали про те, що відбувається на місці обстрілів.

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie