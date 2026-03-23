Упал в 5-метровую яму и оказался на улице Киевской Руси: парень чудом выжил в заброшенном здании (фото)

В центре Киева парень упал в пятиметровую яму на месте археологических раскопок / © Управление ГСЧС Киева

В Киеве на Почтовой площади молодой человек упал с высоты около пяти метров в заброшенном здании. Событие произошло вечером 22 марта на территории памятки археологии национального значения.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в г. Киеве.

Сообщение об инциденте поступило на линию «101» в 20:15 от друзей потерпевшего, ставших свидетелями его падения. Выяснилось, что юноша оказался в подземной части объекта, где в 2015 году во время раскопок была обнаружена улица времен Украины-Руси XI–XII века.

Для оказания помощи на место происшествия оперативно прибыли экипажи спасателей, бригады медиков и сотрудники правоохранительных органов. Пока специалисты проводили осмотр территории и готовились к поисковым работам, молодой человек смог самостоятельно найти выход на поверхность.

Медицинская помощь юноше не понадобилась. После того, как он выбрался из археологической ловушки, правоохранители провели с ним и его компанией профилактическую беседу. Представители экстренных служб напомнили об опасности посещения заброшенных зданий и важности соблюдения мер безопасности, особенно в условиях военного положения.

