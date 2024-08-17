В центре Киева заметили совершенно голого мужчину: появилось видео

Обнаженный мужчина ходил по проезжей части и не обращал внимания ни на автомобили, ни на людей.
Прямо в центре Киева на Крещатике прохожие заметили совершенно голого мужчину.
Об этом сообщил Telegram-канал "Левый берег Киев" и обнародовал соответствующее видео.
На видео видно, как обнаженный мужчина с бородой и длинными темными волосами ходит по проезжей части и не обращает внимания ни на автомобили, ни на людей.
Слышно, как прохожие шутят: "Бубенчиками крутит".
"Голый тип на Крещатике решил, что там нудистский пляж", – говорится в сообщении под видео.
Напомним, под Киевом мужчина убил двух знакомых и забросал их тела строительным мусором.
Читайте также: