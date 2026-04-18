Киев
1875
1 мин

Стрельба в Киеве посреди улицы: количество погибших выросло

В Киеве в результате стрельбы, которую устроил неизвестный в Голосеевском районе, возросло количество погибших — известно о двух жертвах.

Дмитрий Гулийчук
Злоумышленник прямо посреди улицы расстреливает человека. Скриншот с видео

В Киеве возросло количество погибших в результате стрельбы, которую прямо посреди улицы устроил неизвестный.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

По информации медиков, двое погибших в Голосеевском районе.

«В больницу госпитализировали пятерых раненых в результате стрельбы на улице. Среди них — один ребенок. А также охранник супермаркета, куда ворвался и где находится стрелок», — сообщил Кличко.

UPD

Позже Кличко уточнил, что уже 10 госпитализированных (в частности, один ребенок) в результате стрельбы на улице в Голосеевском районе.

Напомним, сегодня, 18 апреля, в Голосеевском районе Киева неизвестный открыл стрельбу по людям прямо посреди улицы.

По предварительной информации, среди раненых — ребенок.

