Стрельба в Киеве посреди улицы: количество погибших выросло
В Киеве в результате стрельбы, которую устроил неизвестный в Голосеевском районе, возросло количество погибших — известно о двух жертвах.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
По информации медиков, двое погибших в Голосеевском районе.
«В больницу госпитализировали пятерых раненых в результате стрельбы на улице. Среди них — один ребенок. А также охранник супермаркета, куда ворвался и где находится стрелок», — сообщил Кличко.
UPD
Позже Кличко уточнил, что уже 10 госпитализированных (в частности, один ребенок) в результате стрельбы на улице в Голосеевском районе.
Напомним, сегодня, 18 апреля, в Голосеевском районе Киева неизвестный открыл стрельбу по людям прямо посреди улицы.
По предварительной информации, среди раненых — ребенок.