Стрілянина у Києві посеред вулиці: кількість загиблих зросла
Новина доповнюється
У Києві зросла кількість загиблих внаслідок стрілянини, яку просто посеред вулиці влаштував невідомий.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
За інформацією медиків, двоє загиблих наразі в Голосіївському районі.
«До лікарні госпіталізували пʼятьох поранених в результаті стрілянини на вулиці. Серед них — одна дитина. А також охоронець супермаркету, куди увірвався та де зараз перебуває стрілок», — повідомив Кличко.
За його словами, операція по затриманню зловмисника триває.