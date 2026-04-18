ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
51
Час на прочитання
1 хв

Стрілянина у Києві посеред вулиці: кількість загиблих зросла

Новина доповнюється

Автор публікації
Дмитро Гулійчук

У Києві зросла кількість загиблих внаслідок стрілянини, яку просто посеред вулиці влаштував невідомий.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

За інформацією медиків, двоє загиблих наразі в Голосіївському районі.

«До лікарні госпіталізували пʼятьох поранених в результаті стрілянини на вулиці. Серед них — одна дитина. А також охоронець супермаркету, куди увірвався та де зараз перебуває стрілок», — повідомив Кличко.

За його словами, операція по затриманню зловмисника триває.

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie