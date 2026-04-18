Стрілянина у Києві посеред вулиці: кількість загиблих зросла

Реклама

У Києві зросла кількість загиблих внаслідок стрілянини, яку просто посеред вулиці влаштував невідомий.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

За інформацією медиків, двоє загиблих наразі в Голосіївському районі.

Реклама

«До лікарні госпіталізували пʼятьох поранених в результаті стрілянини на вулиці. Серед них — одна дитина. А також охоронець супермаркету, куди увірвався та де зараз перебуває стрілок», — повідомив Кличко.

За його словами, операція по затриманню зловмисника триває.