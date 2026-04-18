Стрельба в Киеве: среди раненых есть ребенок — мэр

На месте работают все экстренные службы. Информация о количестве погибших и пострадавших уточняется.

Дарья Щербак
В Голосеевском районе Киева произошла стрельба, в результате которой погибли и ранены.

Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

По предварительной информации, среди раненых — ребенок. Ее медики транспортируют в больницу. Взрослым пострадавшим оказывается помощь на месте.

В настоящее время идет спецоперация по задержанию мужчины, открывшего огонь. По данным правоохранителей, он находится в помещении супермаркета.

«По предварительной информации, в супермаркете тоже раздаются выстрелы», — говорится в сообщении.

Что предшествовало

Напомним, в Голосеевском районе Киева неизвестный открыл стрельбу по людям.

По информации полиции, на место происшествия оперативно направили наряды правоохранителей и спецназовцев КОРД. В настоящее время идет спецоперация по задержанию злоумышленника.

Предварительно известно об одном погибшем, также ранены. Число пострадавших уточняется.

По сообщениям очевидцев в соцсетях, супермаркет на Голосеевском проспекте оцеплен силовиками, а внутри могут находиться люди. Информация продолжает обновляться.

