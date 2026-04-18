У Голосіївському районі Києва сталася стрілянина, внаслідок якої є загиблі та поранені.

Про це повідомив мер міста Віталій Кличко.

За попередньою інформацією, серед поранених — дитина. Її медики транспортують до лікарні. Дорослим постраждалим надають допомогу на місці.

Наразі триває спецоперація із затримання чоловіка, який відкрив вогонь. За даними правоохоронців, він перебуває в приміщенні супермаркету.

«За попередньою інформацією, в супермаркеті теж лунають постріли», — йдеться в повідомленні.

Що передувало

За інформацією поліції, на місце події оперативно скерували наряди правоохоронців і спецпризначенців КОРД. Наразі триває спецоперація із затримання зловмисника.

Попередньо відомо про одного загиблого, також є поранені. Кількість постраждалих уточнюється.

За повідомленнями очевидців у соцмережах, супермаркет на Голосіївському проспекті оточено силовиками, а всередині можуть перебувати люди. Інформація продовжує оновлюватися.