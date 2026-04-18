- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 982
- Час на прочитання
- 1 хв
Стрілянина в Києві: серед поранених є дитина — мер
На місці працюють усі екстрені служби. Інформація про кількість загиблих і постраждалих уточнюється.
У Голосіївському районі Києва сталася стрілянина, внаслідок якої є загиблі та поранені.
Про це повідомив мер міста Віталій Кличко.
За попередньою інформацією, серед поранених — дитина. Її медики транспортують до лікарні. Дорослим постраждалим надають допомогу на місці.
Наразі триває спецоперація із затримання чоловіка, який відкрив вогонь. За даними правоохоронців, він перебуває в приміщенні супермаркету.
«За попередньою інформацією, в супермаркеті теж лунають постріли», — йдеться в повідомленні.
Що передувало
Нагадаємо, у Голосіївському районі Києва невідомий відкрив стрілянину по людях.
За інформацією поліції, на місце події оперативно скерували наряди правоохоронців і спецпризначенців КОРД. Наразі триває спецоперація із затримання зловмисника.
Попередньо відомо про одного загиблого, також є поранені. Кількість постраждалих уточнюється.
За повідомленнями очевидців у соцмережах, супермаркет на Голосіївському проспекті оточено силовиками, а всередині можуть перебувати люди. Інформація продовжує оновлюватися.