На Киевщине мужчина изнасиловал 15-летнюю девушку с психическими расстройствами: подробности трагедии

Сексуальное насилие

В Киевской области правоохранители задержали 34-летнего мужчину по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней с психическими расстройствами. Злоумышленник воспользовался беспомощным состоянием потерпевшей.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской областной прокуратуры.

Детали преступления

По данным следствия, трагедия произошла 9 апреля 2026 года в одном из населенных пунктов Бучанского района. Подозреваемый был знакомым девушки. Находясь в ее доме, он дождался момента, когда рядом не было посторонних.

Как отмечают в прокуратуре, мужчина знал о возрасте девушки — 15 лет — и ее психических отклонениях. Воспользовавшись беспомощным состоянием ребенка, он совершил действия сексуального характера без ее согласия.

Наказание и мера пресечения

При процессуальном руководстве Бучанской окружной прокуратуры мужчине сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 152 УК Украины (изнасилование несовершеннолетнего лица).

Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от семи до 12 лет.

Суд удовлетворил ходатайство прокуроров: подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Следственные действия продолжаются.

Напомним,на Закарпатье 48-летний мужчина изнасиловал 16-летнюю подругу своего сына.