На Киевщине мужчина изнасиловал 15-летнюю девушку с психическими расстройствами: подробности трагедии
Мужчина знал о том, что девушке всего 15 лет и что у нее психические нарушения. Воспользовавшись беспомощным состоянием ребенка, он совершил действия сексуального характера без ее согласия.
В Киевской области правоохранители задержали 34-летнего мужчину по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней с психическими расстройствами. Злоумышленник воспользовался беспомощным состоянием потерпевшей.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской областной прокуратуры.
Детали преступления
По данным следствия, трагедия произошла 9 апреля 2026 года в одном из населенных пунктов Бучанского района. Подозреваемый был знакомым девушки. Находясь в ее доме, он дождался момента, когда рядом не было посторонних.
Как отмечают в прокуратуре, мужчина знал о возрасте девушки — 15 лет — и ее психических отклонениях. Воспользовавшись беспомощным состоянием ребенка, он совершил действия сексуального характера без ее согласия.
Наказание и мера пресечения
При процессуальном руководстве Бучанской окружной прокуратуры мужчине сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 152 УК Украины (изнасилование несовершеннолетнего лица).
Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от семи до 12 лет.
Суд удовлетворил ходатайство прокуроров: подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Следственные действия продолжаются.
Напомним,на Закарпатье 48-летний мужчина изнасиловал 16-летнюю подругу своего сына.