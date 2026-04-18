Київський терорист міг підірвати вибухівку — журналіст (відео)
Очевидці повідомляють про займання.
У Голосіївському районі Києва невідомий відкрив вогонь по людях просто посеред вулиці.
Про це повідомив журналіст Віталій Глагола.
За попередньою інформацією, після стрілянини в районі могла статися детонація вибухівки.
Місцеві медіа повідомляють, що на місці інциденту виникла пожежа в одному з будинків.
Окремі джерела також зазначають, що стрілець міг використати вибуховий пристрій.
Наразі всі обставини події встановлюються. Офіційні дані щодо постраждалих і масштабів інциденту уточнюються.
Що передувало
Нагадаємо, у Голосіївському районі Києва невідомий відкрив стрілянину по людях, після чого забарикадувався у приміщенні супермаркету та взяв заручників.
На місце події оперативно прибули правоохоронці та спецпризначенці КОРД, які розпочали спецоперацію із затримання зловмисника. З ним намагалися встановити контакт перемовники, однак під час операції він відкрив вогонь по поліцейських.
За інформацією міського голови Віталія Кличка, серед поранених є дитина, яку госпіталізували. Іншим постраждалим надавали допомогу на місці. Також повідомлялося про загиблих.
Згодом міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що спецпризначенці КОРДу провели штурм і ліквідували нападника.
Кількість жертв і постраждалих наразі уточнюється.