Київський терорист міг підірвати вибухівку — журналіст (відео)

Очевидці повідомляють про займання.

Стрілянина

Стрілянина / © Pexels

У Голосіївському районі Києва невідомий відкрив вогонь по людях просто посеред вулиці.

Про це повідомив журналіст Віталій Глагола.

За попередньою інформацією, після стрілянини в районі могла статися детонація вибухівки.

Місцеві медіа повідомляють, що на місці інциденту виникла пожежа в одному з будинків.

Окремі джерела також зазначають, що стрілець міг використати вибуховий пристрій.

Наразі всі обставини події встановлюються. Офіційні дані щодо постраждалих і масштабів інциденту уточнюються.

Займання в Києві / © Фото з відкритих джерел

Що передувало

Нагадаємо, у Голосіївському районі Києва невідомий відкрив стрілянину по людях, після чого забарикадувався у приміщенні супермаркету та взяв заручників.

На місце події оперативно прибули правоохоронці та спецпризначенці КОРД, які розпочали спецоперацію із затримання зловмисника. З ним намагалися встановити контакт перемовники, однак під час операції він відкрив вогонь по поліцейських.

За інформацією міського голови Віталія Кличка, серед поранених є дитина, яку госпіталізували. Іншим постраждалим надавали допомогу на місці. Також повідомлялося про загиблих.

Згодом міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що спецпризначенці КОРДу провели штурм і ліквідували нападника.

Кількість жертв і постраждалих наразі уточнюється.

