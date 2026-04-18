Стрілянина у Києві: стали відомі нові подробиці затримання терориста

Валерія / © ТСН

Реклама

У Києві під час спецоперації із затримання нападника, який відкрив вогонь по людях, правоохоронці намагалися встановити з ним контакт, однак безрезультатно.

Про це розповіла начальниця сектору переговорної діяльності Національної поліції Києва Валерія.

За її словами, протягом близько 40 хвилин зловмисник не реагував на звернення правоохоронців.

Реклама

«Він не виходив на контакт. Я його не чула», — зазначила вона.

Також під час цього періоду не було зафіксовано активної відповіді з боку нападника.

У поліції наголошують, що операція була вкрай складною через велику кількість цивільних у приміщенні.

«Дуже багато цивільних. Ми не знали, скільки людей знаходиться в магазині», — пояснили правоохоронці.

Реклама

Через специфіку супермаркету з великою кількістю стелажів було складно визначити місцезнаходження зловмисника. Під час штурму чоловік чинив опір правоохоронцям.

Водночас у поліції повідомили, що зброя, якою він користувався, була офіційно зареєстрована, а сам нападник мав відповідні дозволи.

За попередніми даними, чоловік є пенсіонером. Інші деталі його особи та мотиви дій встановлюватиме слідство. Правоохоронці продовжують розслідування та обіцяють повідомити нові подробиці після завершення слідчих дій.

Стрілянина в Києві — останні новини

Нагадаємо, у Голосіївському районі Києва невідомий відкрив стрілянину по людях, після чого забарикадувався у приміщенні супермаркету та взяв заручників.

Реклама

На місце події оперативно прибули правоохоронці та спецпризначенці КОРД, які розпочали спецоперацію із затримання зловмисника. З ним намагалися встановити контакт перемовники, однак під час операції він відкрив вогонь по поліцейських.

За інформацією міського голови Віталія Кличка, серед поранених є дитина, яку госпіталізували. Іншим постраждалим надавали допомогу на місці. Також повідомлялося про загиблих.

Згодом міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що спецпризначенці КОРДу провели штурм і ліквідували нападника.

Кількість жертв і постраждалих наразі уточнюється.