Грумінг / © pexels.com

Реклама

Колишня адміністраторка грумінг-салону в Києві оприлюднила правду про «красиві стрижки». За її словами, за посмішками майстрів ховається грубе поводження та насильство над тваринами.

Про це вона написала у соцмережах.

Дівчина намагалася зупинити знущання, але її просто звільнили. Тепер вона закликає власників бути пильними: гарний результат — не гарантія безпеки улюбленця.

Реклама

Що кажуть у поліції

Поліцейські перевіряють інформацію щодо можливого жорстокого поводження із собакою в одному із грумінг-салонів столиці.

Про це повідомляє поліція Києва у Facebook.

Інформацію про інцидент правоохоронці виявили у суботу, 18 квітня, під час моніторингу соціальних мереж. Попередньо, заяв чи повідомлень щодо вказаної події до поліції не надходило.

Дата публікації 14:05, 18.04.26

Для перевірки викладених відомостей та встановлення всіх обставин на місце події скеровано співробітників Солом’янського управління поліції.

Реклама

Наразі триває перевірка. За її результатами буде надано правову кваліфікацію.

Нагадаємо, мешканка Білої Церкви на ім’я Анастасія звинувачує ветеринарну клініку «Кот Матроскін» у вбивстві цуценяти. Вона стверджує, що віддала працівникам тримісячного шпіца на грумінг, однак після процедури собаку віддали мертвою.