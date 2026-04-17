На Київщині чоловік зґвалтував 15-річну дівчину з психічними вадами: подробиці трагедії
Чоловік знав про те, що дівчині лише 15 років і що вона має психічні розлади, скориставшись безпорадним станом дитини, він вчинив дії сексуального характеру без її згоди.
На Київщині правоохоронці затримали 34-річного чоловіка за підозрою у зґвалтуванні неповнолітньої з психічними розладами. Зловмисник скористався безпорадним станом потерпілої.
Про це повідомляє пресслужба Київської обласної прокуратури.
Деталі злочину
За даними слідства, трагедія сталася 9 квітня 2026 року в одному з населених пунктів Бучанського району. Підозрюваний був знайомим дівчини. Перебуваючи у її помешканні, він дочекався моменту, коли поруч не було сторонніх осіб.
Як зазначають у прокуратурі, чоловік знав про вік дівчини — 15 років — та її психічні розлади. Скориставшись безпорадним станом дитини, він вчинив дії сексуального характеру без її згоди.
Покарання та запобіжний захід
За процесуального керівництва Бучанської окружної прокуратури чоловіку повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 152 КК України (зґвалтування неповнолітньої особи).
Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до 12 років.
Наразі суд задовольнив клопотання прокурорів: підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Слідчі дії тривають.
