На Київщині чоловік зґвалтував 15-річну дівчину з психічними вадами: подробиці трагедії

Чоловік знав про те, що дівчині лише 15 років і що вона має психічні розлади, скориставшись безпорадним станом дитини, він вчинив дії сексуального характеру без її згоди.

Сексуальне насильство / © Київська обласна прокуратура

На Київщині правоохоронці затримали 34-річного чоловіка за підозрою у зґвалтуванні неповнолітньої з психічними розладами. Зловмисник скористався безпорадним станом потерпілої.

Про це повідомляє пресслужба Київської обласної прокуратури.

Деталі злочину

За даними слідства, трагедія сталася 9 квітня 2026 року в одному з населених пунктів Бучанського району. Підозрюваний був знайомим дівчини. Перебуваючи у її помешканні, він дочекався моменту, коли поруч не було сторонніх осіб.

Як зазначають у прокуратурі, чоловік знав про вік дівчини — 15 років — та її психічні розлади. Скориставшись безпорадним станом дитини, він вчинив дії сексуального характеру без її згоди.

Покарання та запобіжний захід

За процесуального керівництва Бучанської окружної прокуратури чоловіку повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 152 КК України (зґвалтування неповнолітньої особи).

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до 12 років.

Наразі суд задовольнив клопотання прокурорів: підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, на Закарпатті 48-річний чоловік зґвалтував 16-річну подругу свого сина.

