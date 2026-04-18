9036
2 хв

Вбивство людей у Києві: стрілець виявився підполковником РФ та донатив на "СВО" — журналіст

Терористом, який убив шістьох людей у Києві, виявився підполковник армії РФ та активний прихильник агресії проти України, зазначив журналіст-розслідувач Віталій Глагола.

Світлана Несчетна
Терорист Дмитро Васильченков

Терорист Дмитро Васильченков / © Віталій Глагола

Стрілець, який забрав життя шістьох людей у Голосіївському районі Києва, може мати зв’язок із силовими структурами країни-агресорки.

Про це повідомив журналіст-розслідувач Віталій Глагола у Telegram.

За даними журналіста, правоохоронці наразі перевіряють інформацію, що кардинально змінює трактування події: це не просто побутовий конфлікт, а ймовірний слід російських спецслужб або кадрових військових.

Що відомо про терориста?

Зловмисником виявився Васильченков Дмитро Васильович, 21.04.1968 року народження. Уродженець Москви тривалий час проживав у Києві, маючи подвійне громадянство.

Ключові факти біографії та докази причетності до РФ:

  • Вдалося відшукати фото Васильченкова у соцмережах, де він позує у військовій формі у званні підполковника армії РФ.

  • Терорист проходив службу у російській військовій частині №30274.

  • Через відкриті джерела встановлено, що Васильченков був активним учасником російських пабліків, де хизувався донатами на «СВО».

  • Електронні пошти вбивці містять абревіатуру «VDV» (vdv68@yandex.ua, vdv_art@mail.ru), що прямо відсилає до повітряно-десантних військ РФ.

Робота на окупантів у Криму

Розслідування показало, що Васильченков мав тісні зв’язки з окупаційними структурами на півострові. Зокрема, ідентифіковано його фото на фоні напису «Служба 112 Севастополь», він працював у структурах так званого «МЧС Крыма».

Дані документів:

  • Український паспорт: серія ВА315802, виданий в Артемівському МВ УМВС у Донецькій області.

  • Російський паспорт: №6713296605, виданий у Ханти-Мансійському автономному окрузі.

Уточнення від журналіста

Журналіст Віталій глагола наголосив, що деякі дані він ще уточнює і перевіряє.

Що уточнюю і перевіряю: чи йдеться про одну і ту саму людину, враховуючи різницю у прізвищі (Васильченко / Васильченков) інформацію щодо служби у військових структурах РФ — наразі без підтвердження. Дані про російське громадянство — під питанням. Також перевіряю фото цієї особи, де могла бути помилка через збіг ПІБ.

Деталі кривавої трагедії у Києві

Нагадаємо, у суботу 18 квітня, у Голосіївському районі Києва чоловік відкрив вогонь по людях, унаслідок чого загинуло шестеро осіб. Майже два десятки людей зазнали поранень.

Стрільця у Києві ліквідували під час затримання.

Спецпризначенці КОРДу Нацполіції провели штурм магазину, де перебував зловмисник. Той захопив у заручники людей та стріляв у поліцейських під час затримання. Перед цим з ним намагалися сконтактувати перемовники.

Наразі на місці працюють посилені групи СБУ та поліції.

Інформація про причетність Васильченкова до кадрового резерву ЗС РФ додає справі статусу особливої важливості.

9036
