Стрілянина у Києві: з’явились кадри з місця атаки (чутливий контент)

Стрілянина в Києві

У Голосіївському районі Києва чоловік відкрив вогонь по людях просто посеред вулиці.

«Апостроф Київ» опублікував фото терористичного акту.

Відомо, що правоохоронці одразу розпочали спецоперацію із затримання зловмисника, на місце події прибули наряди поліції та спецпризначенці КОРД.

Кадри з місця злочину. Фото: Андрій Ходьков / © Апостроф

За наявною інформацією, є загиблі та поранені, серед постраждалих — дитина, яку госпіталізували.

За інформацією власних джерел ТСН у поліції, станом на зараз відомо про 5 вбитих, 10 поранених включно з дитиною.

Очевидці повідомляли, що супермаркет «Велмарт» на Голосіївському проспекті було оточено, а всередині перебували заручники.

Під час операції тривали перемовини зі стрільцем, який зачинився у приміщенні та відкривав вогонь.

Згодом спецпризначенці провели штурм будівлі. За словами міністра внутрішніх справ Ігоря Клименко, нападника ліквідували під час затримання. Він стріляв у поліцейських та утримував людей у заручниках.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський відреагував на стрілянину у Києві, яку вчинив уродженець Москви. За його словами, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко доповів про ліквідацію нападника, який відкрив вогонь по цивільних.

Станом на момент повідомлення було відомо про п’ятьох загиблих. Ще 10 людей дістали поранення та були госпіталізовані, а чотирьох заручників вдалося врятувати.

Глава держави зазначив, що всі обставини злочину з’ясовуються. До розслідування залучені слідчі Національної поліції та СБУ, а правоохоронцям доручено надати суспільству всю перевірену інформацію щодо події.