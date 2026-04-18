Зброя терориста / © Фото з відкритих джерел

У Голосіївському районі Києва чоловік відкрив вогонь по людях просто посеред вулиці.

За даними «Української правди», вже з’явилася інформація про особу підозрюваного.

За попередніми даними, ім’я підозрюваного — Дмитро Васильченков. Повідомляється, що він народився 21 квітня 1968 року в Москві, має громадянство України.

Раніше чоловік проживав у Бахмуті Донецької області, а згодом — у Голосіївському районі столиці.

Що відомо про інцидент

Нагадаємо, у Голосіївському районі Києва невідомий відкрив стрілянину по людях, після чого забарикадувався у приміщенні супермаркету та взяв заручників.

На місце події оперативно прибули правоохоронці та спецпризначенці КОРД, які розпочали спецоперацію із затримання зловмисника. З ним намагалися встановити контакт перемовники, однак під час операції він відкрив вогонь по поліцейських.

За інформацією міського голови Віталія Кличка, серед поранених є дитина, яку госпіталізували. Іншим постраждалим надавали допомогу на місці. Також повідомлялося про загиблих.

Згодом міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що спецпризначенці КОРДу провели штурм і ліквідували нападника.

Кількість жертв і постраждалих наразі уточнюється.