Київ
1916
1 хв
Стрілянина у Києві: з’явилися дані про терориста — ЗМІ
З’явилася інформація про особу чоловіка, якого підозрюють у нападі.
У Голосіївському районі Києва чоловік відкрив вогонь по людях просто посеред вулиці.
За даними «Української правди», вже з’явилася інформація про особу підозрюваного.
За попередніми даними, ім’я підозрюваного — Дмитро Васильченков. Повідомляється, що він народився 21 квітня 1968 року в Москві, має громадянство України.
Раніше чоловік проживав у Бахмуті Донецької області, а згодом — у Голосіївському районі столиці.
Що відомо про інцидент
Нагадаємо, у Голосіївському районі Києва невідомий відкрив стрілянину по людях, після чого забарикадувався у приміщенні супермаркету та взяв заручників.
На місце події оперативно прибули правоохоронці та спецпризначенці КОРД, які розпочали спецоперацію із затримання зловмисника. З ним намагалися встановити контакт перемовники, однак під час операції він відкрив вогонь по поліцейських.
За інформацією міського голови Віталія Кличка, серед поранених є дитина, яку госпіталізували. Іншим постраждалим надавали допомогу на місці. Також повідомлялося про загиблих.
Згодом міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що спецпризначенці КОРДу провели штурм і ліквідували нападника.
Кількість жертв і постраждалих наразі уточнюється.