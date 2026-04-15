Теракт в Броварах: задержанным объявили о подозрении — новые подробности о фигурантах

Теракт в Броварах: Офис Генпрокурора объявил подозрение двум исполнителям

Двум злоумышленникам, причастным к взрыву в Броварах под Киевом, сообщили о подозрении в совершении террористического акта.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Речь идет о взрыве, произошедшем вечером 13 апреля в городе Бровары. В результате подрыва возле частного дома пострадал 36-летний мужчина.

По словам правоохранителей, самодельное взрывное устройство было заложено возле забора и дистанционно приведено в действие. Для этого подозреваемые использовали мобильный телефон.

© Офис Генерального прокурора

Один из подозреваемых — 23-летний местный житель — обеспечил наблюдение за будущим местом совершения преступления. Другой — 17-летний житель Винничины непосредственно изготовил и заложил взрывчатку.

По данным следствия, подросток получил задание через мессенджер и действовал по указаниям представителя спецслужб РФ, пообещавшего вознаграждение — около 5 тысяч долларов США.

© Офис Генерального прокурора

Обеим задержанным уже вручено сообщение о подозрении. Решается вопрос об избрании им меры пресечения. Прокуратура будет настаивать на содержании под стражей без определения залога

Отдельно установлено, что несовершеннолетний подозреваемый имеет наркотическую зависимость и уже раньше привлекался к уголовной ответственности. Фактически ребенок был оставлен без должного контроля. Поэтому прокуратура проверит действия родителей, а также ответственных органов и служб.

Устанавливается полный круг других причастных лиц.

Напомним, что на днях СБУ предотвратила теракт в Хмельницком. По данным следствия, агент российских спецслужб планировал взорвать самодельную бомбу в месте скопления украинских военных.