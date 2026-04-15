Теракт в Броварах: задержанным объявили о подозрении — новые подробности о фигурантах
Среди подозреваемых в совершении теракта в Броварах несовершеннолетний подросток-наркозависимый.
Двум злоумышленникам, причастным к взрыву в Броварах под Киевом, сообщили о подозрении в совершении террористического акта.
Об этом сообщает Офис генерального прокурора.
Речь идет о взрыве, произошедшем вечером 13 апреля в городе Бровары. В результате подрыва возле частного дома пострадал 36-летний мужчина.
По словам правоохранителей, самодельное взрывное устройство было заложено возле забора и дистанционно приведено в действие. Для этого подозреваемые использовали мобильный телефон.
Один из подозреваемых — 23-летний местный житель — обеспечил наблюдение за будущим местом совершения преступления. Другой — 17-летний житель Винничины непосредственно изготовил и заложил взрывчатку.
По данным следствия, подросток получил задание через мессенджер и действовал по указаниям представителя спецслужб РФ, пообещавшего вознаграждение — около 5 тысяч долларов США.
Обеим задержанным уже вручено сообщение о подозрении. Решается вопрос об избрании им меры пресечения. Прокуратура будет настаивать на содержании под стражей без определения залога
Отдельно установлено, что несовершеннолетний подозреваемый имеет наркотическую зависимость и уже раньше привлекался к уголовной ответственности. Фактически ребенок был оставлен без должного контроля. Поэтому прокуратура проверит действия родителей, а также ответственных органов и служб.
Устанавливается полный круг других причастных лиц.
Напомним, что на днях СБУ предотвратила теракт в Хмельницком. По данным следствия, агент российских спецслужб планировал взорвать самодельную бомбу в месте скопления украинских военных.