Оставили без жилья ветеранов: в Буче разоблачили масштабную аферу

Дом в Буче

В Буче на Киевщине правоохранители разоблачили масштабную мошенническую схему с продажей несуществующего жилья. Жертвами аферы стали ветераны войны и внутренне перемещенные лица, потерявшие свои дома из-за боевых действий.

Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.

«Люди вкладывали последние сбережения в новое жилье, а вместо него обманули», — отмечает генеральный прокурор Украины.

Что известно о схеме

По данным следствия, подозрение объявлено двум руководителям жилищно-строительных кооперативов за мошенничество в особо крупных размерах. Они предлагали гражданам инвестировать в строительство многоэтажных домов, создавая видимость законной деятельности.

Злоумышленники заключали договоры и демонстрировали документы, убеждая людей в надежности инвестиций. Пострадавшие вкладывали сотни тысяч гривен, однако обещанное жилье так и не получили – строительство не завершили, а объекты не ввели в эксплуатацию.

В настоящее время установлено по меньшей мере 66 потерпевших, а общая сумма ущерба превышает 35,5 млн гривен.

Также в прокуратуре подчеркивают, что речь идет не просто о финансовой махинации.

"Это попытка нажиться на тех, кто уже потерял дом из-за войны, и на тех, кто этот дом защищал", - акцентировал Кравченко.

В настоящее время идет расследование. Правоохранители устанавливают всех причастных к схеме и подчеркивают, что средства должны быть возвращены пострадавшим.

