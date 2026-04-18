Залишився сиротою після стрілянини в Києві: нападник убив подружжя, їхній 11-річний син у важкому стані
Стрілянина в Голосіївському районі обірвала життя шістьох людей, серед яких — молоде подружжя, дитина якого залишилася сиротою.
У числі жертв чоловіка, що влаштував стрілянину на вулиці і у супермаркеті у Києві і вбив 6 людей, — подружжя, дитина якого поранена і залишилася сиротою.
Про це розповів генеральний прокурор Руслан Кравченко.
«Внаслідок нападу загинули шестеро осіб. Серед них — чоловік, який помер на місці події, та жінка, яка від отриманих поранень померла в лікарні», — повідомив Кравченко.
За його словами, син цього подружжя, 2015 року народження, із вогнепальним пораненням перебуває у лікарні, де йому надається необхідна допомога.
Стрілянина у Києві: останні новини
Нагадаємо, сьогодні, 18 квітня, у Голосіївському районі Києва невідомий відкрив стрілянину по людях просто посеред вулиці і у супермаркеті.
Зловмисника ліквідували під час штурму.
За попередніми даними, ім’я підозрюваного — Дмитро Васильченков. Повідомляється, що він народився 21 квітня 1968 року в Москві.
Президент Володимир Зеленський відреагував на цей цинічний і моторошний злочин.
Сусідка розповіла, що стрілець роками жив поруч із нею, не викликаючи жодних підозр.