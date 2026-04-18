ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
9114
Час на прочитання
1 хв

Залишився сиротою після стрілянини в Києві: нападник убив подружжя, їхній 11-річний син у важкому стані

Стрілянина в Голосіївському районі обірвала життя шістьох людей, серед яких — молоде подружжя, дитина якого залишилася сиротою.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
11-річний хлопчик залишився сиротою після стрілянини в Києві

У числі жертв чоловіка, що влаштував стрілянину на вулиці і у супермаркеті у Києві і вбив 6 людей, — подружжя, дитина якого поранена і залишилася сиротою.

Про це розповів генеральний прокурор Руслан Кравченко.

«Внаслідок нападу загинули шестеро осіб. Серед них — чоловік, який помер на місці події, та жінка, яка від отриманих поранень померла в лікарні», — повідомив Кравченко.

За його словами, син цього подружжя, 2015 року народження, із вогнепальним пораненням перебуває у лікарні, де йому надається необхідна допомога.

Стрілянина у Києві: останні новини

Нагадаємо, сьогодні, 18 квітня, у Голосіївському районі Києва невідомий відкрив стрілянину по людях просто посеред вулиці і у супермаркеті.

Зловмисника ліквідували під час штурму.

За попередніми даними, ім’я підозрюваного — Дмитро Васильченков. Повідомляється, що він народився 21 квітня 1968 року в Москві.

Президент Володимир Зеленський відреагував на цей цинічний і моторошний злочин.

Сусідка розповіла, що стрілець роками жив поруч із нею, не викликаючи жодних підозр.

Дата публікації
Кількість переглядів
9114
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie