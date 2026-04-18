Залишився сиротою після стрілянини в Києві: нападник убив подружжя, їхній 11-річний син у важкому стані

11-річний хлопчик залишився сиротою після стрілянини в Києві / © Колаж ТСН

Реклама

У числі жертв чоловіка, що влаштував стрілянину на вулиці і у супермаркеті у Києві і вбив 6 людей, — подружжя, дитина якого поранена і залишилася сиротою.

Про це розповів генеральний прокурор Руслан Кравченко.

«Внаслідок нападу загинули шестеро осіб. Серед них — чоловік, який помер на місці події, та жінка, яка від отриманих поранень померла в лікарні», — повідомив Кравченко.

Реклама

За його словами, син цього подружжя, 2015 року народження, із вогнепальним пораненням перебуває у лікарні, де йому надається необхідна допомога.

Стрілянина у Києві: останні новини

Нагадаємо, сьогодні, 18 квітня, у Голосіївському районі Києва невідомий відкрив стрілянину по людях просто посеред вулиці і у супермаркеті.

Зловмисника ліквідували під час штурму.

За попередніми даними, ім’я підозрюваного — Дмитро Васильченков. Повідомляється, що він народився 21 квітня 1968 року в Москві.

Реклама

Президент Володимир Зеленський відреагував на цей цинічний і моторошний злочин.

Сусідка розповіла, що стрілець роками жив поруч із нею, не викликаючи жодних підозр.