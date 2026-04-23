- Киев
"Гитлер был прав": в МВД раскрыли шокирующие детали о мотивах киевского стрелка
Глава Нацполиции Иван Выговский сообщил, что злоумышленник распространял призывы «сжечь всех» в соцсетях, однако основной версией преступления остается бытовой конфликт на фоне личной нереализованности.
Глава Национальной полиции Иван Выговский рассказал о содержании соцсетей злоумышленника, устроившего стрельбу в Киеве, и назвал вероятные причины трагедии.
По делу о резонансной стрельбе в столице появились новые подробности, характеризующие личность нападающего. Несмотря на смерть фигуранта, следствие продолжает восстанавливать картину событий и изучать мотивы его поступков. Об этом в интервью «РБК-Украина» сообщил глава Нацполиции Иван Выговский.
Радикальные взгляды и «странные вещи» в соцсетях
По словам Выговского, во время исследования профилей стрелка в социальных сетях была обнаружена страница под названием «Бахмут ВДВ», где мужчина еще с 2017 года распространял агрессивные и человеконенавистнические сообщения.
«Он писал там разные странные вещи. Мол, Гитлер был прав, всех надо сжечь и так далее. Это характеризует его как человека», — отметил глава полиции.
Нереализованность и жажда «особого отношения»
Анализируя поведение фигуранта на записях, Выговский подчеркнул, что мужчина производил впечатление глубоко нереализованной личности. Он постоянно требовал повышенного внимания и признания.
Стрелок неоднократно отмечал записи, что требует уважения к себе и хочет «особого отношения».
На видео зафиксировано, как он несколько раз повторяет фразу о том, что его ударили, что могло стать триггером для дальнейшей агрессии.
Бытовой конфликт или идеологическая ненависть?
Несмотря на пророссийские высказывания в прошлом, глава Нацполиции призывает не спешить с выводами относительно идеологической основы преступления. Основной версией остается внезапный эмоциональный взрыв.
«Я больше склоняюсь к тому, что у него возник бытовой конфликт и поэтому он сорвался», — резюмировал Выговский.
Для окончательного установления мотивов будет назначена комплексная посмертная психолого-психиатрическая экспертиза, которая должна дать ответ на вопрос о состоянии психического здоровья нападающего в момент совершения преступления.
Теракт в Киеве
Напомним, в Голосеевском районе Киева 18 апреля мужчина открыл на улице стрельбу по прохожим, а затем ворвался в супермаркет, где содержал присутствующих в заложниках.
Всего 18 апреля в Киеве были убиты шесть человек. Впоследствии в больнице от ранений умер еще один человек, он стал седьмой жертвой теракта.