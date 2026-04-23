"Гитлер был прав": в МВД раскрыли шокирующие детали о мотивах киевского стрелка

Киевский террорист Дмитрий Васильченков / © ТСН

Реклама

Глава Национальной полиции Иван Выговский рассказал о содержании соцсетей злоумышленника, устроившего стрельбу в Киеве, и назвал вероятные причины трагедии.

По делу о резонансной стрельбе в столице появились новые подробности, характеризующие личность нападающего. Несмотря на смерть фигуранта, следствие продолжает восстанавливать картину событий и изучать мотивы его поступков. Об этом в интервью «РБК-Украина» сообщил глава Нацполиции Иван Выговский.

Радикальные взгляды и «странные вещи» в соцсетях

По словам Выговского, во время исследования профилей стрелка в социальных сетях была обнаружена страница под названием «Бахмут ВДВ», где мужчина еще с 2017 года распространял агрессивные и человеконенавистнические сообщения.

Реклама

«Он писал там разные странные вещи. Мол, Гитлер был прав, всех надо сжечь и так далее. Это характеризует его как человека», — отметил глава полиции.

Нереализованность и жажда «особого отношения»

Анализируя поведение фигуранта на записях, Выговский подчеркнул, что мужчина производил впечатление глубоко нереализованной личности. Он постоянно требовал повышенного внимания и признания.

Стрелок неоднократно отмечал записи, что требует уважения к себе и хочет «особого отношения».

На видео зафиксировано, как он несколько раз повторяет фразу о том, что его ударили, что могло стать триггером для дальнейшей агрессии.

Реклама

Бытовой конфликт или идеологическая ненависть?

Несмотря на пророссийские высказывания в прошлом, глава Нацполиции призывает не спешить с выводами относительно идеологической основы преступления. Основной версией остается внезапный эмоциональный взрыв.

«Я больше склоняюсь к тому, что у него возник бытовой конфликт и поэтому он сорвался», — резюмировал Выговский.

Для окончательного установления мотивов будет назначена комплексная посмертная психолого-психиатрическая экспертиза, которая должна дать ответ на вопрос о состоянии психического здоровья нападающего в момент совершения преступления.

Теракт в Киеве

Напомним, в Голосеевском районе Киева 18 апреля мужчина открыл на улице стрельбу по прохожим, а затем ворвался в супермаркет, где содержал присутствующих в заложниках.

Реклама

Всего 18 апреля в Киеве были убиты шесть человек. Впоследствии в больнице от ранений умер еще один человек, он стал седьмой жертвой теракта.