"Гітлер був правий": у МВС розкрили шокувальні деталі про мотиви київського стрільця

Голова Національної поліції Іван Вигівський розповів про вміст соцмереж зловмисника, який влаштував стрілянину в Києві, та назвав ймовірні причини трагедії.

У справі про резонансну стрілянину в столиці з’явилися нові подробиці, що характеризують особу нападника. Попри загибель фігуранта, слідство продовжує відновлювати картину подій та вивчати мотиви його вчинків. Про це в інтерв’ю «РБК-Україна» повідомив голова Нацполіції Іван Вигівський.

Радикальні погляди та «дивні речі» у соцмережах

За словами Вигівського, під час дослідження профілів стрілка у соціальних мережах було виявлено сторінку під назвою «Бахмут ВДВ», де чоловік ще з 2017 року поширював агресивні та людиноненависницькі дописи.

«Він писав там різні дивні речі. Мовляв, Гітлер був правий, всіх треба спалити і так далі. Це характеризує його як людину», — зазначив очільник поліції.

Нереалізованість та жага до «особливого ставлення»

Аналізуючи поведінку фігуранта на записах, Вигівський підкреслив, що чоловік справляв враження глибоко нереалізованої особистості. Він постійно вимагав до себе підвищеної уваги та визнання.

Стрілок неодноразово наголошував на записах, що вимагає поваги до себе та хоче «особливого ставлення».

На відео зафіксовано, як він декілька разів повторює фразу про те, що «його вдарили», що могло стати тригером для подальшої агресії.

Побутовий конфлікт чи ідеологічна ненависть?

Попри наявність проросійських висловлювань у минулому, голова Нацполіції закликає не поспішати з висновками щодо ідеологічного підґрунтя злочину. Наразі основною версією залишається раптовий емоційний вибух.

«Я більше схиляюсь до того, що в нього виник побутовий конфлікт і через це він зірвався», — резюмував Вигівський.

Для остаточного встановлення мотивів буде призначено комплексну посмертну психолого-психіатричну експертизу, яка має дати відповідь на питання про стан психічного здоров’я нападника в момент вчинення злочину.

Теракт у Києві

Нагадаємо, у Голосіївському районі Києва 18 квітня чоловік відкрив на вулиці стрілянину по перехожих, а потім увірвався до супермаркету, де утримував присутніх у заручниках.

Загалом 18 квітня у Києві було вбито шістьох людей. Згодом у лікарні від зазнаних поранень помер ще один чоловік, він став сьомою жертвою теракту.