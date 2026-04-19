Теракт у Києві: Нацполіція перевірить дії копів, які нібито тікали від вбивці
Дії правоохоронців під час теракту у Києві перевірятимуться.
Очільник МВС Ігор Клименко доручив голові Нацполіції Івану Вигівському провести службову перевірку дій правоохоронців під час теракту в Києві. Всі зібрані дані та матеріали мають передати до ДБР.
Про це Клименко повідомив у Telegram.
«Служити та захищати» — не просто гасло. Воно має бути підкріплене відповідними професійними діями. Особливо — в критичні моменти, коли від цього залежать життя людей», — наголосив він.
Національна поліція обіцяє оприлюднити результати перевірки та ухвалені рішення у максимально стислі строки.
Теракт у Києві — що відомо
У Києві під час теракту в Голосіївському районі озброєний чоловік відкрив стрілянину, взяв заручників і забарикадувався у супермаркеті. Внаслідок нападу загинули щонайменше шестеро людей, ще понад десять — отримали поранення. У Мережі з’явилося відео, на якому видно, як двоє поліцейських після перших пострілів залишили місце події, фактично покинувши цивільних, зокрема дитину, яка опинилася в епіцентрі небезпеки й рятувалася самостійно. Нападника ліквідували спецпризначенці КОРД під час штурму.