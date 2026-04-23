На Київ сунуть одна стихія за одною: синоптики попередили, коли погода зіпсується остаточно
Столицю накриє негода: 23 квітня у Києві синоптики прогнозують поривчастий вітер до 20 м/с та похмуру погоду з дощами.
У Києві та області 23 квітня синоптики прогнозують нічні заморозки, штормовий вітер та дощі протягом дня.
Детальніше про погоду на Київщині — дізнавайтеся у матеріалі ТСН.ua.
В Українському гідрометцентрі повідомляють, що 23 квітня по території Київщини та міста Києва буде хмарно із проясненнями. Вночі опадів не передбачається, проте вдень пройдуть дощі.
Температура повітря по області вночі коливатиметься в межах від +1 до +6 градусів тепла, вдень очікується від +6 до +11 градусів тепла. У Києві вночі стовпчики термометрів показуватимуть від +4 до +6 градусів тепла, вдень очікується до +9 градусів тепла.
Водночас синоптики попереджають про сильний вітер на Київщині 23 квітня. Пориви вітру можуть сягати до 15-20 метрів за секунду. У зв’язку з цим, в області оголошено перший рівень небезпечності, жовтий.
Також метеорологи попереджають про нічні заморозки 24 квітня на поверхні ґрунту до -2 градусів морозу та у повітрі до -3 градусів морозу.
За прогнозом синоптикині Наталки Діденко, у Києві 23 квітня ніч пройде без опадів, а температура повітря коливатиметься від +3 до +5 градусів тепла. Вдень очікується дощ та сильний вітер, а повітря прогріється до +7…+9 градусів тепла.
Як повідомляють на погодному порталі Sinoptik, у столиці протягом усього дня погода буде похмурою. Ніч та ранок пройдуть без опадів. Удень очікується дрібний дощ, який до вечора повинен закінчитися.
Температура повітря коливатиметься від +8 градусів тепла вночі до +9 градусів тепла вдень.
Раніше синоптики попередили про негоду 23 квітня.
