У Київ йде тепло, але за ним — нова хвиля холоду: коли очікувати снігу та заморозків

Погода 22 квітня в столичному регіоні готує неприємний сюрприз у вигляді мінусових температур на ґрунті та в повітрі.

Віра Хмельницька
Синоптики розповіли, якою буде погода на Київщині 22 квітня / © УНІАН

Синоптики попереджають про заморозки та хмарну погоду на Київщині 22 квітня, водночас вони прогнозують наближення циклону з мокрим снігом уже в найближчі дні.

Якою буде погода на у Києві та області 22 квітня — дізнавайтеся у матеріалі ТСН.ua.

В Українському гідрометцентрі прогнозують хмарну погоду без опадів. Вітер дутиме північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

По області вночі ймовірні заморозки до -3 градусів нижче нуля. Температура повітря вдень коливатиметься в межах від +8 до +13 градусів тепла. У Києві вночі синоптики прогнозують від +1 до +3 градусів тепла, на поверхні ґрунту ймовірні заморозки до -2 градусів, вдень повітря прогріється до +10…+12 градусів тепла.

За прогнозом синоптикині Наталки Діденко, у столиці 23-24 квітня буде несприятлива погода — циклон та атмосферні фронти принесуть холодну та вологу погоду. Діденко зазначає, що при істотному зниженні температури повітря можливий мокрий сніг.

На погодному порталі Sinoptik зазначають, що незважаючи на ясний ранок, вдень та ввечері у Києві погода буде похмурою. Істотних опадів синоптики не прогнозують.

Температура повітря коливатиметься від +3 градусів тепла вночі до +12 градусів тепла вдень.

Погода у Києві 22 квітня / © скриншот

Нагадаємо, у Карпатах 21 квітня зафіксували 8 градусів морозу та снігопади. Соцмережі заполонили кадри засніженої Ворохти та популярного курорту Буковель.

