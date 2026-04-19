Теракт в Киеве: Нацполиция проверит действия копов, якобы бежавших от убийцы
Действия правоохранителей во время теракта в Киеве будут проверяться.
Глава МВД Игорь Клименко поручил главе Нацполиции Ивану Выговскому провести служебную проверку действий правоохранителей во время теракта в Киеве. Все собранные данные и материалы должны быть переданы в ДБР.
Об этом Клименко сообщил в Telegram.
«Служить и защищать» — не просто лозунг. Оно должно быть подкреплено соответствующими профессиональными действиями. Особенно — в критические моменты, когда от этого зависит жизнь людей», — подчеркнул он.
Национальная полиция обещает обнародовать результаты проверки и принятые решения в максимально сжатые сроки.
Теракт в Киеве — что известно
В Киеве во время теракта в Голосеевском районе вооруженный мужчина открыл стрельбу, взял заложников и забаррикадировался в супермаркете. В результате нападения погибли по меньшей мере шесть человек, еще более десяти — получили ранения. В Сети появилось видео, на котором видно, как двое полицейских после первых выстрелов покинули место происшествия, фактически покинув гражданских, в том числе ребенка, который оказался в эпицентре опасности и спасался самостоятельно. Нападавшего ликвидировали спецназовцы КОРД во время штурма.
Киевский стрелок ранее публично распространял антисемитские и антиукраинские взгляды в соцсетях. Он призвал к насилию против евреев и одобрительно упоминал методы Адольфа Гитлера. По данным расследователей, мужчина вел активную страницу в Facebook в 2016–2019 годах, где открыто пропагандировал радикальные идеи и отрицал легитимность Украины.