На Киев надвигаются одна стихия за другой: синоптики предупредили, когда погода испортится окончательно

Столицу накроет непогода: 23 апреля в Киеве синоптики прогнозируют порывистый ветер до 20 м/с и пасмурную погоду с дождями.

Синоптики рассказали, какой будет погода в Киеве 23 апреля

Синоптики рассказали, какой будет погода в Киеве 23 апреля

В Киеве и области 23 апреля синоптики прогнозируют ночные заморозки, штормовой ветер и дожди в течение дня.

Подробнее о погоде на Киевщине — узнавайте в материале ТСН.ua.

В Украинском гидрометцентре сообщают, что 23 апреля по территории Киевщины и города Киева будет облачно с прояснениями. Ночью осадков не предвидится, однако днем пройдут дожди.

Температура воздуха по области ночью будет колебаться в пределах от +1 до +6 градусов тепла, днем ожидается от +6 до +11 градусов тепла. В Киеве ночью столбики термометров будут показывать от +4 до +6 градусов тепла, днем ожидается до +9 градусов тепла.

В то же время синоптики предупреждают о сильном ветре на Киевщине 23 апреля. Порывы ветра могут достигать до 15-20 метров в секунду. В связи с этим, в области объявлен первый уровень опасности, желтый.

/ © Укргидрометцентр

© Укргидрометцентр

Также метеорологи предупреждают о ночных заморозках 24 апреля на поверхности почвы до -2 градусов мороза и в воздухе до -3 градусов мороза.

/ © Укргидрометцентр

© Укргидрометцентр

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, в Киеве 23 апреля ночь пройдет без осадков, а температура воздуха будет колебаться от +3 до +5 градусов тепла. Днем ожидается дождь и сильный ветер, а воздух прогреется до +7…+9 градусов тепла.

Как сообщают на погодном портале Sinoptik, в столице в течение всего дня погода будет пасмурной. Ночь и утро пройдут без осадков. Днем ожидается мелкий дождь, который к вечеру должен закончиться.

Температура воздуха будет колебаться от +8 градусов тепла ночью до +9 градусов тепла днем.

Погода в Киеве 23 апреля

Погода в Киеве 23 апреля

Ранее синоптики предупредили о непогоде 23 апреля.

Читайте также:

