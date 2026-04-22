Синоптики предупреждают о заморозках и облачной погоде на Киевщине 22 апреля, в то же время они прогнозируют приближение циклона с мокрым снегом уже в ближайшие дни.

В Украинском гидрометцентре прогнозируют облачную погоду без осадков. Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 5-10 м/с.

По области ночью вероятны заморозки до -3 градусов ниже нуля. Температура воздуха днем будет колебаться в пределах от +8 до +13 градусов тепла. В Киеве ночью синоптики прогнозируют от +1 до +3 градусов тепла, на поверхности почвы вероятны заморозки до -2 градусов, днем воздух прогреется до +10…+12 градусов тепла.

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, в столице 23-24 апреля будет неблагоприятная погода — циклон и атмосферные фронты принесут холодную и влажную погоду. Диденко отмечает, что при существенном снижении температуры воздуха возможен мокрый снег.

На погодном портале Sinoptik отмечают, что несмотря на ясное утро, днем и вечером в Киеве погода будет пасмурной. Существенных осадков синоптики не прогнозируют.

Температура воздуха будет колебаться от +3 градусов тепла ночью до +12 градусов тепла днем.

Погода в Киеве 22 апреля

Напомним, в Карпатах 21 апреля зафиксировали 8 градусов мороза и снегопады. Соцсети заполонили кадры заснеженной Ворохты и популярного курорта Буковель.

Читайте также:

