СМИ: полицейская, сбежавшая с места стрельбы в Киеве, была медиком на Майдане

Анна Дудина на заседании суда / © ТСН

Полицейская, которая вместе с напарником сбежала с места теракта 18 апреля в Голосеевском районе Киева, принимала участие в событиях во время Революции Достоинства.

Об этом сообщает «Следствие Инфо».

«Я не волонтерила. Я там была почти как медик. Я по первому образованию реабилитолог», — подтвердила полицейская Анна Дудина журналистке издания.

Также журналисты обнаружили архивные фото времен Революции Достоинства.

Дудина занимает должность старшего инспектора по вопросам жилищного обеспечения отдела обеспечения деятельности в управлении патрульной полиции в Киеве Департамента патрульной полиции.

В комментарии изданию полицейская рассказала, что не работает патрульной с 2019 года. В эти выходные была привлечена к дежурству как усиление на Поминальные дни из-за нехватки личного состава.

«Я не выполняю задания патрульного полицейского роты с 2019 года. Меня отправили, потому что сейчас в патрульной полиции Киева нехватка личного состава более 60%, и работники аппарата вынуждены выходить на линию», — сказала Анна Дудина.

«В тот день я была на усилении, мы обеспечивали поминальные дни на Байковом кладбище. И нас сняли», — добавила она.

Скандал из-за действий полицейских во время теракта в Киеве

Напомним, что 18 апреля в Голосеевском районе Киева неизвестный открыл стрельбу по людям прямо посреди улицы и в супермаркете.

Украинцев возмутило видео, на котором видно бегство копов с места стрельбы.

Позже стало известно, что сотрудники полиции, обвиняемые в побеге во время теракта в Киеве, были отстранены от исполнения служебных обязанностей.

Глава Нацполиции и руководитель патрульных объяснили, почему патрульные покинули место стрельбы и ребенка.

В ГБР подтвердили, что закон разрешал им применить табельное оружие без уведомления.

Президент Зеленский требовал наказания для патрульных, оставивших раненых.

Сегодня, 21 апреля, в Киеве суд избрал меру пресечения патрульным, сбежавшим с места теракта.

Патрульная Анна Дудина описала первые минуты после прибытия на вызов во время теракта в Киеве. Патрульный Михаил Дробницкий заявил, что оказался под прицельным огнем вооруженного нападавшего, поэтому вынужден был искать укрытие.