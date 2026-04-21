Минуту молчания в Киеве будут объявлять по-новому: подробности

В Киеве каждый день в 09:00 будет звучать минута молчания через громкоговорители. Система уже проходит финальное тестирование и охватывает сотни локаций.

Анастасия Грубрина
Минуту молчания в Киеве будут объявлять через громкоговорители

© pixabay.com

В Киевской городской государственной администрации сообщили, что в Киеве минуту молчания будут объявлять через громкоговорители. Это будет происходить каждый день в 09:00.

В столице завершают тестирование объявления общенациональной минуты молчания через систему оповещения. Об этом написали в КГГА.

В Киеве минуту молчания будут объявлять через громкоговорители

Каждый день в Киеве в 09:00 будет звучать уведомление о начале минуты молчания там, где будет такая техническая возможность.

Киев приобщается к общенациональному ритуалу благодарности и памяти защитников и защитниц, а также гражданских, погибших в результате войны в Украине.

По всему городу работает более 400 точек оповещения о начале минуты молчания.

Перечень локаций будет постепенно расширяться, ведь сейчас завершают тестирование системы.

Если в вашем районе есть проблемы с громкостью работы систем оповещения, в КГГА посоветовали обратиться в контакт-центр по номеру 1551 или сделать это через одноименное приложение.

С 2025 года минута молчания объявляется в центре столицы — на улице Крещатик и на Майдане Независимости. Также чествование памяти проходит на 19 станциях метро и в наземном транспорте.

Что нужно знать об общенациональной минуте молчания в Украине

Общенациональная минута молчания в Украине — это ежедневный акт памяти, ставший данью погибшим военным и гражданским в Украине в результате российского вторжения.

Минута молчания проходит по всей Украине в 09:00. Ее основали после приказа президента Украины Владимира Зеленского с марта 2022 года.

В городах с помощью громкоговорителей и рекламных баннеров сообщают о начале минуты молчания. Также уведомления поступают в приложении «Киев Цифровой».

Люди должны остановиться и почтить память павших. Также должен останавливаться общественный транспорт.

