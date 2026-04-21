Минуту молчания в Киеве будут объявлять по-новому: подробности
В Киеве каждый день в 09:00 будет звучать минута молчания через громкоговорители. Система уже проходит финальное тестирование и охватывает сотни локаций.
В Киевской городской государственной администрации сообщили, что в Киеве минуту молчания будут объявлять через громкоговорители. Это будет происходить каждый день в 09:00.
В столице завершают тестирование объявления общенациональной минуты молчания через систему оповещения. Об этом написали в КГГА.
В Киеве минуту молчания будут объявлять через громкоговорители
Каждый день в Киеве в 09:00 будет звучать уведомление о начале минуты молчания там, где будет такая техническая возможность.
Киев приобщается к общенациональному ритуалу благодарности и памяти защитников и защитниц, а также гражданских, погибших в результате войны в Украине.
По всему городу работает более 400 точек оповещения о начале минуты молчания.
Перечень локаций будет постепенно расширяться, ведь сейчас завершают тестирование системы.
Если в вашем районе есть проблемы с громкостью работы систем оповещения, в КГГА посоветовали обратиться в контакт-центр по номеру 1551 или сделать это через одноименное приложение.
С 2025 года минута молчания объявляется в центре столицы — на улице Крещатик и на Майдане Независимости. Также чествование памяти проходит на 19 станциях метро и в наземном транспорте.
Что нужно знать об общенациональной минуте молчания в Украине
Общенациональная минута молчания в Украине — это ежедневный акт памяти, ставший данью погибшим военным и гражданским в Украине в результате российского вторжения.
Минута молчания проходит по всей Украине в 09:00. Ее основали после приказа президента Украины Владимира Зеленского с марта 2022 года.
В городах с помощью громкоговорителей и рекламных баннеров сообщают о начале минуты молчания. Также уведомления поступают в приложении «Киев Цифровой».
Люди должны остановиться и почтить память павших. Также должен останавливаться общественный транспорт.