Киевский стрелок называл себя "российским генералом": в МВД раскрыли новые детали теракта

Киевский террорист называл себя русским генералом / © ТСН

Исполнитель теракта в Киеве, убивший семь человек вплотную, не только записывал все события на диктофон. В его телефоне также нашли видео, на котором он называет себя российским генералом.

Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Иван Выговский.

Глава Национальной полиции рассказал новые детали по личности стрелка, устроившего теракт в Киеве 18 апреля.

По его словам, в телефоне террориста нашли видео, на котором он ходил по подъезду и называл себя «российским генералом».

«Также расскажу то, что мы нигде не публиковали. Когда посмотрели некоторые файлы в его телефоне, он постоянно снимал себя, где он стрелял. Иногда ходил по подъезду и называл себя генералом российской армии», — заявил Выговский.

Он также добавил, что сотрудники полиции имеют предположение, что у киевского террориста были нарушения психического характера.

Во время теракта стрелок обижался, когда к нему пренебрежительно относились. Также у него был давний конфликт с молодым соседом, который часто на него не обращал «должного» внимания. С соседом он ссорился преимущественно из-за бытовых вопросов, таких как самовольная установка замков.

Что известно о стрелке

Террориста, убившего людей во время теракта 18 апреля, зовут Дмитрий Васильченков. Долгое время он жил в Бахмуте, Донецкой области. Активно вел страницу в Facebook под названием «Бахмут В.Д.В.» (2016-2019 гг.).

На странице он публиковал антисемитские и антиукраинские сообщения. Васильченков призывал к силовой «зачистке» общества от евреев, используя методы Гитлера в частности. Кроме того, он отрицал легитимность Украины.

21 апреля стало известно, что террорист записывал все свои действия на диктофон. Он, скорее всего, хотел защититься этими записями, а не похвастаться тем, что совершил.

Террорист начал стрелять в людей, когда его спровоцировали фразой: «Что, пластинка заела?».

В его выжженной квартире нашли груды документов на русском языке, которые могут пролить свет на мотивы совершения теракта.