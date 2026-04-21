ЗМІ: поліцейська, яка втекла з місця стрілянини в Києві, була медикинею на Майдані

Анна Дудіна на засіданні суду / © ТСН

Реклама

Поліцейська, яка разом з напарником втекла з місця теракту 18 квітня у Голосіївському районі Києва, брала участь у подіях під час Революції Гідності.

Про це повідомляє «Слідство Інфо».

«Я не волонтерила. Я там була майже як медик. Я за першою освітою реабілітолог», — підтвердила поліцейська Анна Дудіна журналістці видання.

Реклама

Також журналісти знайшли архівні фото часів Революції Гідності.

Фото: «Слідство Інфо» / © Слідство інфо

Анна Дудіна — ліворуч / Фото: https://mykirov.com/?q=node/4697 / © Слідство інфо

Дудіна обіймає посаду старшої інспекторки з питань житлового забезпечення відділу забезпечення діяльності в управлінні патрульної поліції в місті Києві Департаменту патрульної поліції.

У коментарі виданню поліцейська розповіла, що не працює патрульною від 2019 року. Тими вихідними була залучена до чергування як підсилення на Поминальні дні через нестачу особового складу.

«Я не виконую завдання патрульного поліцейського роти від 2019 року. Мене відправили, тому що зараз у патрульній поліції Києва нестача особового складу понад 60%, і працівники апарату змушені виходити на лінію», — сказала Анна Дудіна.

Реклама

«Того дня я була на підсиленні, ми забезпечували поминальні дні на Байковому кладовищі. І нас зняли», — додала вона.

Скандал через дії поліцейських під час теракту в Києві

Нагадаємо, що 18 квітня у Голосіївському районі Києва невідомий відкрив стрілянину по людях просто посеред вулиці та в супермаркеті.

Українців обурило відео, на якому видно втечу копів з місця стрілянини.

Згодом стало відомо, що співробітників поліції, яких звинувачують у втечі під час теракту в Києві, відсторонили від виконання службових обов’язків.

Реклама

Голова Нацполіції та очільник патрульних пояснили, чому патрульні залишили місце стрілянини та дитину.

У ДБР підтвердили, що закон дозволяв їм застосувати табельну зброю без попередження.

Президент Зеленський вимагав покарання для патрульних, які залишили поранених.

Сьогодні, 21 квітня, у Києві суд обрав запобіжний захід патрульним, які втекли з місця теракту.

Реклама

Патрульна Анна Дудіна описала перші хвилини після прибуття на виклик під час теракту в Києві. Патрульний Михайло Дробницький заявив, що опинився під прицільним вогнем озброєного нападника, тому змушений був шукати укриття.