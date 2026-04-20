Сбежали, пока убивали людей: в Киеве расследуют преступное бездействие патрульных во время теракта

«Спасай отца, не меня»: пока раненый ребенок умолял о помощи, полицейские скрылись с места теракта в Киеве

Реклама

В Киеве двум сотрудникам патрульной полиции объявили подозрение из-за их побега во время террористического акта в Голосеевском районе.

Об этом сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко.

По его словам, экипаж патрульных прибыл по вызову о стрельбе. На месте они увидели раненых: ребенка, мужчину и женщину, нуждавшихся в неотложной помощи. Рядом были и другие люди, в том числе еще один ребенок.

Реклама

На видео видно, как мальчик с огнестрельным ранением просит правоохранителей не спасать его, а помочь отцу.

«Это проявление невероятного мужества ребенка. Патрульный экипаж, имея при себе табельное огнестрельное оружие и все законные основания для его применения, фактически убегает с места происшествия», — признал Кравченко.

Он возмутился, что из-за бездействия полицейских вооруженный мужчина продолжил беспрепятственно двигаться по улице и стрелять в беззащитных прохожих.

«С 16:35 до 18:00 18 апреля в Киеве были убиты шесть человек. К сожалению, сегодня в больнице от полученных ранений умер еще один человек, он стал седьмой жертвой теракта», — уточнил генпрокурор.

Реклама

Что говорят в ГБР

В ГБР также добавили, что патрульные не приняли необходимые меры для остановки стрельбы и защиты людей. Перед заступанием на дежурство правоохранители получили табельное огнестрельное оружие и служебный автомобиль.

Там подтвердили, что на месте происшествия правоохранители видели раненого ребенка и двух взрослых с огнестрельными ранениями, которым прохожие пытались оказать помощь.

«Полицейские были осведомлены о вооруженном нападающем и реальной угрозе жизни людей. Закон разрешал им применить табельное оружие без предупреждения, чтобы прекратить вооруженное нападение. Однако правоохранители не применили оружие и не приняли никаких мер по прекращению стрельбы. Экипаж же покинул место происшествия, фактически оставив раненых и других людей без защиты», — говорится в сообщении.

В ГБР отметили, что из-за этого побега нападавшего вовремя не остановили и в течение нескольких часов вооруженный мужчина убил шестерых человек, еще один человек скончался в больнице. Ненадлежащее исполнение служебных обязанностей могло способствовать тому, что нападающий продолжил стрельбу.

Реклама

Двум работникам патрульной полиции сообщено о подозрении в служебной халатности, повлекшем тяжкие последствия — гибель людей (ч. 3 ст. 367 УК Украины). Им грозит до восьми лет лишения свободы. Следователи подали ходатайство об избрании меры пресечения — содержании под стражей.

Стрелялина в Киеве: что известно

18 апреля в Голосеевском районе Киева неизвестный открыл стрельбу по людям прямо посреди улицы и в супермаркете.

Злоумышленник был ликвидирован во время штурма.

По предварительным данным, имя подозреваемого — Дмитрий Васильченков. Сообщается, что он родился 21 апреля 1968 г. в Москве.

Реклама

Между тем по Сети распространяется видео, на котором виден побег копов с места стрельбы.

Впоследствии стало известно, что сотрудники полиции, обвиняемые в побеге во время теракта в Киеве, были отстранены от исполнения служебных обязанностей.

Глава Нацполиции и глава патрульных объяснили, почему патрульные покинули место стрельбы и ребенка.