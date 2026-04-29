У столичному ліцеї звільнили вчителя через використання російської мови на уроках

У Києві в одному з ліцеїв зафіксували порушення мовного законодавства під час освітнього процесу — вчитель використовував російську мову на уроці, що стало підставою для перевірки та подальшого звільнення.

Про це повідомив представник Уповноважений із захисту державної мови Ігор Спірідонов.

За його словами, учні старших класів зафіксували на відео, як педагог під час уроку застосовує недержавну мову. Хоча запис тривав менш ніж хвилину, цього вистачило для реагування.

До Уповноваженого надійшли скарги громадян, після чого було розпочато заходи державного контролю та проведено виїзну перевірку. У результаті встановили, що дії вчителя порушують вимоги Закон України "Про забезпечення функціонування української мови як державної", зокрема статті 21, яка визначає українську мовою освітнього процесу.

Представник мовного омбудсмена склав протокол про адміністративне правопорушення. Водночас керівництво ліцею повідомило про припинення трудових відносин із педагогом.

У закладі освіти також заявили, що раніше всі працівники були ознайомлені з вимогами мовного законодавства під підпис. Після інциденту адміністрація вирішила посилити контроль за дотриманням норм: у ліцеї розмістять інформаційні матеріали та QR-коди для подання скарг, а також вживатимуть додаткових заходів, щоб уникнути подібних випадків у майбутньому.

Уповноважений наголошує: навіть короткий відеозапис може бути достатнім доказом порушення. Якщо вчитель систематично або епізодично використовує російську мову під час освітнього процесу, це може стати підставою для скарг, перевірок і кадрових рішень.

Мовний омбудсмен підкреслив, що дотримання української мови в освіті є не лише вимогою закону, а й питанням державності, безпеки та поваги до учнів.

