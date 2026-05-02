До Києва після нашестя холоднечі прийде потепління: синоптики назвали точну дату зміни погоди

Погода в столичному регіоні на вихідних буде сухою, але контрастною. Поки вдень повітря прогріватиметься до комфортних позначок, вночі стовпчики термометрів по області можуть опуститися до -3 градусів.

Віра Хмельницька
Синоптики розповіли, якою буде погода у Києві 2 травня

Синоптики розповіли, якою буде погода у Києві 2 травня / © УНІАН

Цими вихідними у столиці та області буде тепла та суха погода, хоча ночі все ще залишатимуться досить прохолодними.

На території Київщини та міста Києва 2 травня буде хмарно, проте без опадів, прогнозують синоптики. Вітер дутиме північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

По області вночі очікуються заморозки від 0 до -3 градусів морозу, температура вдень коливатиметься в межах від +10 до +15 градусів тепла. У Києві вночі температура повітря становитиме від +1 до +3 тепла, на поверхні ґрунту очікуються заморозки до -2 градусів морозу. Вдень у столиці повітря прогріється до +12…+14 градусів тепла.

За прогнозом синоптикині Наталки Діденко, у Києві 2-3 травня буде суха сонячна погода. В суботу повітря прогріється до +12…+13 градусів тепла, а в неділю — до +16…+18 градусів.

«В суботу та неділю найкраще нарешті піти в Ботанічний сад, обрати зручне світле взуття, легший плащик, темні окуляри, зарядити телефон, бо квіточок буде так багато, що, роблячи красивенні селфі, можна швидко його розрядити», — зазначила Діденко.

Як повідомляють на погодному порталі Sinoptik, у столиці 2 травня протягом дня сонце буде рідко з’являтися з-за хмар. Без опадів. Температура повітря коливатиметься від +6 градусів тепла вночі до +14 градусів тепла вдень.

Погода у Києві 2 травня / © скриншот

Раніше синоптики попередили, що цими вихідними в Україні різко зміниться погода.

