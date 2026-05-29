Погода у Києві різко зіпсується: синоптики попередили, коли найбільше "розгуляються" негода та холод

У п’ятницю, 29 травня, у Києві та Київській області очікується хмарна й прохолодна погода.

Як прогнозує синоптикиня Наталка Діденко, у Києві 29 травня очікується часом дощ, рвучкий вітер північно-західного напрямку, вдень буде свіжувато — близько +15 градусів тепла.

В Українському гідрометцентрі повідомляють, що на Київщині 29 травня буде хмарно із проясненнями. Ніч пройде без опадів, проте вдень ймовірні короткочасні дощі. Вітер дутиме північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с, вдень місцями можилві пориви 15-18 м/с.

Температура повітря по області вночі коливатиметься від +4 до +9 градусів тепла, вдень очікується від +13 до +18 градусів вище нуля.

У Києві вночі стовпчики термометрів показуватимуть від +7 до +9 градусів тепла, вдень очікується від +14 до +16 градусів вище нуля.

За даними погодного порталу Sinoptik, у Києві протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Дрібний дощ, який розпочнеться у другій половині дня, посилиться ближче до вечора.

Температура повітря коливатиметься від +10 градусів тепла вночі до +14 градусів тепла вдень.

Погода у Києві 29 травня / © скриншот

