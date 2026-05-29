Возле Киева дрон попал в жилой дом: тревоги не было (фото)

Дрон попал в дом в Броварах / © соцмережі

В Броварах под Киевом дрон «Гербера» попал в многоэтажку. Инцидент произошел вечером 29 мая.

В ГСЧС Киевской области подтвердили факт попадания дрона в здание.

«Обошлось без разрушения и пострадавших. Беспилотник попал в балкон, но разрушений не нанес», — рассказали ТСН.ua в ГСЧС Киевской области.

Спасатели добавляют, что больше информации должно быть у соответствующих специалистов, работающих на месте происшествия.

В полиции Киевской области отметили, что на место происшествия выехали правоохранители. Они еще выясняют все детали. Визуально дрон не нанес дому серьезных повреждений.

Напомним, ранее мониторинговые паблики сообщали, что в жилой дом попал дрон-имитатор типа «Гербера». Сообщается, что локационно-радиолокационные системы не наблюдали эту воздушную цель на подлете, из-за чего в городе и области не объявляли сигнал воздушной тревоги.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский получил информацию о подготовке россиян к новой массированной атаке по Украине.

