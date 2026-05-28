Схема "проверка от СБУ": в Киеве мошенники выманили у выдающегося ученого более 11 миллионов гривен
В Киеве оперативники задержали 30-летнего закарпатца, который под видом сотрудника СБУ выдурил у пожилого академика 11 миллионов гривен и перевел их в криптовалюту.
В Киеве правоохранители задержали участника циничной аферы, который обманул пожилого доктора медицинских наук на астрономическую сумму. Испуганный обвинениями в «финансировании агрессора», профессор отдал неизвестному кустарному курьеру все свои сбережения в разных валютах, что в эквиваленте составляет более 11 миллионов гривен.
Об этом сообщает полиция Киева.
«Вы финансируете Россию»: как работала схема
Жертвой телефонных аферистов стал 83-летний киевлянин. В один из мессенджеров ему позвонил по телефону незнакомец, который уверенным тоном представился сотрудником Службы безопасности Украины. Псевдосиловик ошеломил старенькое заявление: его якобы подозревают в финансировании страны-агрессора из-за покупок товаров российского происхождения в интернете.
Чтобы «избежать уголовной ответственности» и доказать свою невиновность, испуганному профессору предложили срочно пройти процедуру «декларирования сбережений в базе спецслужбы». Для этого всю наличность предстояло немедленно передать курьеру СБУ, который подъедет прямо под дом.
Под жестким психологическим давлением и манипуляциями пенсионер согласился. Он вынес на улицу и отдал в руки незнакомца сверток с деньгами, где было более 11 миллионов гривен.
Задержание курьера и криптослед
Оперативники уголовного розыска столичного главка совместно с шевченковскими следователями быстро вычислили и задержали молодого человека, который забрал средства. Им оказался 30-летний житель Закарпатской области, приехавший в Киев «на заработки».
Как выяснили стражи порядка, задержанный оказался лишь низовым звеном схемы. За свою работу «курьера» он получил фиксированную плату — 500 долларов.
Всю украденную у ученого сумму (более 11 млн грн) он оперативно перевел в криптовалюту и отправил на кошельки организаторов.
Во время обысков у задержанного изъяли мобильные телефоны, банковские карты и часть наличных. Пока его проверяют на причастность к другим похожим преступлениям в Киеве.
Что грозит фигуранту
Следователи процессуального руководства Шевченковской окружной прокуратуры объявили закарпатцу подозрение по ч. 5 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой).
За совершенное ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Организаторов схемы ищут.
Важное предупреждение от полиции: правоохранители в очередной раз отмечают, что сотрудники СБУ, полиции или других органов никогда не требуют передавать деньги для «проверок», «декларирования» или «безопасного хранения». Если вам поступает такой звонок — это 100% мошенники. Немедленно кладите трубку и звоните на 102!
