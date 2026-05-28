Схема "проверка от СБУ": в Киеве мошенники выманили у выдающегося ученого более 11 миллионов гривен

Мошенник / © Полиция Киева

В Киеве правоохранители задержали участника циничной аферы, который обманул пожилого доктора медицинских наук на астрономическую сумму. Испуганный обвинениями в «финансировании агрессора», профессор отдал неизвестному кустарному курьеру все свои сбережения в разных валютах, что в эквиваленте составляет более 11 миллионов гривен.

Об этом сообщает полиция Киева.

«Вы финансируете Россию»: как работала схема

Жертвой телефонных аферистов стал 83-летний киевлянин. В один из мессенджеров ему позвонил по телефону незнакомец, который уверенным тоном представился сотрудником Службы безопасности Украины. Псевдосиловик ошеломил старенькое заявление: его якобы подозревают в финансировании страны-агрессора из-за покупок товаров российского происхождения в интернете.

Чтобы «избежать уголовной ответственности» и доказать свою невиновность, испуганному профессору предложили срочно пройти процедуру «декларирования сбережений в базе спецслужбы». Для этого всю наличность предстояло немедленно передать курьеру СБУ, который подъедет прямо под дом.

Под жестким психологическим давлением и манипуляциями пенсионер согласился. Он вынес на улицу и отдал в руки незнакомца сверток с деньгами, где было более 11 миллионов гривен.

Мошенническая схема в Киеве / © Полиция Киева

Задержание курьера и криптослед

Оперативники уголовного розыска столичного главка совместно с шевченковскими следователями быстро вычислили и задержали молодого человека, который забрал средства. Им оказался 30-летний житель Закарпатской области, приехавший в Киев «на заработки».

Как выяснили стражи порядка, задержанный оказался лишь низовым звеном схемы. За свою работу «курьера» он получил фиксированную плату — 500 долларов.

Всю украденную у ученого сумму (более 11 млн грн) он оперативно перевел в криптовалюту и отправил на кошельки организаторов.

Во время обысков у задержанного изъяли мобильные телефоны, банковские карты и часть наличных. Пока его проверяют на причастность к другим похожим преступлениям в Киеве.

Что грозит фигуранту

Следователи процессуального руководства Шевченковской окружной прокуратуры объявили закарпатцу подозрение по ч. 5 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой).

За совершенное ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Организаторов схемы ищут.

Важное предупреждение от полиции: правоохранители в очередной раз отмечают, что сотрудники СБУ, полиции или других органов никогда не требуют передавать деньги для «проверок», «декларирования» или «безопасного хранения». Если вам поступает такой звонок — это 100% мошенники. Немедленно кладите трубку и звоните на 102!

