Как зарегистрировать собаку в Киеве, чтобы не получить штраф

Ребенок и собака / © Credits

Регистрация обязательна и действует для всех собак, проживающих в Киеве более 30 дней. В то же время, власти объясняют, что эта процедура нужна не только для контроля, но и для безопасности самих животных.

Зачем нужна регистрация и что будет, если не сделать?

В Киеве от 12 мая 2025 года во всех Центрах предоставления административных услуг заработала обязательная регистрация собак. Владельцы могут оформить животное в городском реестре и получить специальный QR-жетон и удостоверение.

Регистрация кошек пока остается добровольной, однако для собак процедура обязательна еще с 2007 года.

Как объясняют в КГГА, процедура помогает быстрее возвращать потерянных животных владельцам, вести городской учет и контролировать вакцинацию и безопасность в общественных местах. Также это официальное подтверждение права собственности на домашнего питомца.

За содержание незарегистрированной собаки предусмотрена административная ответственность в соответствии со статьей 154 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Владельцу могут вынести предупреждение или оштрафовать на сумму от 170 до 340 гривен. Для должностных лиц штраф составляет от 340 до 850 гривен.

Если же из-за нарушения правил содержания собака нанесет ущерб человеку, сумма штрафа может возрасти до 1700-3400 гривен. В некоторых случаях закон предусматривает возможность конфискации животного.

В городской власти отмечают, что главный акцент делают не на штрафах, а на формировании единой базы домашних животных. Это должно упростить поиск потерявшихся собак и помочь контролировать ситуацию с беспризорными животными.

После регистрации собака получает уникальный номер, а владелец — официальное удостоверение. Если животное уже было зарегистрировано ранее в системе Киева, повторно проходить процедуру не нужно.

Как зарегистрировать животное в ЦНАПе?

В Киеве владельцы собак могут зарегистрировать домашнего любимца в любом Центре предоставления административных услуг.

Для этого необходимо подать заявление по форме №1, паспорт гражданина Украины, идентификационный код, а также квитанцию об оплате услуги. В некоторых случаях могут попросить ветеринарный паспорт животного и документ о чиповке.

После оформления собаке присваивают уникальный регистрационный номер, а владелец получает официальное удостоверение. В КГГА подчеркивают, что регистрация обязательна для всех собак, проживающих в столице. Услуга доступна во всех столичных ЦНАПах с мая 2025 года.

Подать документы можно лично в ближайшем центре или ознакомиться с процедурой на официальном портале ЦНАП Киева. В городских властях объясняют, что такая система помогает быстрее находить потерянных животных, контролировать вакцинацию и вести официальный учет домашних питомцев.

Что еще нужно знать о штрафах, которые могут получить владельцы питомцев?

В Украине владельцев домашних животных могут оштрафовать за нарушение правил содержания собак и кошек, а также за жестокое обращение с ними. Закон предусматривает ответственность за выгул собак без поводка или намордника, если речь идет об опасных породах.

Отдельно наказывают владельцев, которые не убирают экскременты по своим любимцам в общественных местах. За такие нарушения предусмотрен штраф от 170 до 340 гривен, а в случае повторного случая в течение года — до 510 гривен.

Напомним, в Украине ужесточают контроль за учетом домашних животных, а практику уличных проверок, которую сейчас применяют во Львове и Ужгороде, вскоре масштабируют на все государство.

