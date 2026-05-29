Погода в Киеве резко испортится: синоптики предупредили, когда больше всего "разгуляются" непогода и холод

Синоптики рассказали, какой будет погода в Киеве и области 29 мая

В пятницу, 29 мая, в Киеве и Киевской области ожидается облачная и прохладная погода.

Как прогнозирует синоптик Наталья Диденко, в Киеве 29 мая ожидается временами дождь, порывистый ветер северо-западного направления, днем будет свежее — около +15 градусов тепла.

В Украинском гидрометцентре сообщают, что на Киевщине 29 мая будет облачно с прояснениями. Ночь пройдет без осадков, однако днем вероятны кратковременные дожди. Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 7-12 м/с, днем местами возможны порывы 15-18 м/с.

Температура воздуха по области ночью будет колебаться от +4 до +9 градусов тепла, днем ожидается от +13 до +18 градусов выше нуля.

В Киеве ночью столбики термометров будут показывать от +7 до +9 градусов тепла, днем ожидается от +14 до +16 градусов выше нуля.

По данным погодного портала Sinoptik, в Киеве в течение всего дня небо будет покрыто облаками. Мелкий дождь, который начнется во второй половине дня, усилится ближе к вечеру.

Температура воздуха будет колебаться от +10 градусов тепла ночью до +14 градусов тепла днем.

Погода в Киеве 29 мая

