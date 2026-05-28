Схема "перевірка від СБУ": у Києві шахраї виманилиу видатного вченого понад 11 мільйонів гривень
У Києві оперативники затримали 30-річного закарпатця, який під виглядом співробітника СБУ видурив у літнього академіка 11 мільйонів гривень та перевів їх у криптовалюту.
У Києві правоохоронці затримали учасника цинічної афери, який ошукав літнього доктора медичних наук на астрономічну суму. Наляканий звинуваченнями у «фінансуванні агресора», професор віддав невідомому кустарному кур’єру всі свої заощадження у різних валютах, що в еквіваленті становить понад 11 мільйонів гривень.
Про це повідомляє поліція Києва.
«Ви фінансуєте Росію»: як працювала схема
Жертвою телефонних аферистів став 83-річний киянин. В один із месенджерів йому зателефонував незнайомець, який впевненим тоном представився співробітником Служби безпеки України. Псевдосиловик приголомшив старенького заявою: його нібито підозрюють у фінансуванні країни-агресора через покупки товарів російського походження в інтернеті.
Щоб «уникнути кримінальної відповідальності» та довести свою невинуватість, наляканому професору запропонували терміново пройти процедуру «декларування заощаджень у базі спецслужби». Для цього всю готівку належало негайно передати кур’єру СБУ, який під’їде прямо під дім.
Під жорстким психологічним тиском і маніпуляціями пенсіонер погодився. Він виніс на вулицю та віддав до рук незнайомця пакунок із грошима, де було понад 11 мільйонів гривень.
Затримання кур’єра та криптослід
Оперативники карного розшуку столичного главку спільно із шевченківськими слідчими швидко вирахували та затримали молодика, який забрав кошти. Ним виявився 30-річний житель Закарпатської області, що приїхав до Києва «на заробітки».
Як з’ясували правоохоронці, затриманий виявився лише низовою ланкою схеми. За свою роботу «кур’єра» він отримав фіксовану плату — 500 доларів.
Усю вкрадену в науковця суму (понад 11 млн грн) він оперативно перевів у криптовалюту і відправив на гаманці організаторів.
Під час обшуків у затриманого вилучили мобільні телефони, банківські картки та частину готівки. Наразі його перевіряють на причетність до інших схожих злочинів у Києві.
Що загрожує фігуранту
Слідчі за процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури оголосили закарпатцю підозру за ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою).
За скоєне йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Організаторів схеми наразі шукають.
Важливе попередження від поліції: правоохоронці вкотре наголошують, що співробітники СБУ, поліції чи інших органів ніколи не вимагають передавати гроші для «перевірок», «декларування» чи «безпечного зберігання». Якщо вам надходить такий дзвінок — це 100% шахраї. Негайно кладіть слухавку та дзвоніть на 102!
