Схема "перевірка від СБУ": у Києві шахраї виманилиу видатного вченого понад 11 мільйонів гривень

У Києві правоохоронці затримали учасника цинічної афери, який ошукав літнього доктора медичних наук на астрономічну суму. Наляканий звинуваченнями у «фінансуванні агресора», професор віддав невідомому кустарному кур’єру всі свої заощадження у різних валютах, що в еквіваленті становить понад 11 мільйонів гривень.

Про це повідомляє поліція Києва.

«Ви фінансуєте Росію»: як працювала схема

Жертвою телефонних аферистів став 83-річний киянин. В один із месенджерів йому зателефонував незнайомець, який впевненим тоном представився співробітником Служби безпеки України. Псевдосиловик приголомшив старенького заявою: його нібито підозрюють у фінансуванні країни-агресора через покупки товарів російського походження в інтернеті.

Щоб «уникнути кримінальної відповідальності» та довести свою невинуватість, наляканому професору запропонували терміново пройти процедуру «декларування заощаджень у базі спецслужби». Для цього всю готівку належало негайно передати кур’єру СБУ, який під’їде прямо під дім.

Під жорстким психологічним тиском і маніпуляціями пенсіонер погодився. Він виніс на вулицю та віддав до рук незнайомця пакунок із грошима, де було понад 11 мільйонів гривень.

Шахрайська схема у Києві / © Поліція Києва

Затримання кур’єра та криптослід

Оперативники карного розшуку столичного главку спільно із шевченківськими слідчими швидко вирахували та затримали молодика, який забрав кошти. Ним виявився 30-річний житель Закарпатської області, що приїхав до Києва «на заробітки».

Як з’ясували правоохоронці, затриманий виявився лише низовою ланкою схеми. За свою роботу «кур’єра» він отримав фіксовану плату — 500 доларів.

Усю вкрадену в науковця суму (понад 11 млн грн) він оперативно перевів у криптовалюту і відправив на гаманці організаторів.

Під час обшуків у затриманого вилучили мобільні телефони, банківські картки та частину готівки. Наразі його перевіряють на причетність до інших схожих злочинів у Києві.

Що загрожує фігуранту

Слідчі за процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури оголосили закарпатцю підозру за ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою).

За скоєне йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Організаторів схеми наразі шукають.

Важливе попередження від поліції: правоохоронці вкотре наголошують, що співробітники СБУ, поліції чи інших органів ніколи не вимагають передавати гроші для «перевірок», «декларування» чи «безпечного зберігання». Якщо вам надходить такий дзвінок — це 100% шахраї. Негайно кладіть слухавку та дзвоніть на 102!

