У Києві пролунали вибухи під час повітряної тривоги

За повідомленням Повітряних сил ЗСУ, в повітряному просторі Київщини були крилаті ракети.

Вибухи під час тривоги

Вибухи під час тривоги / © ТСН.ua

Доповнено додатковими матеріалами

У п’ятницю, 29 травня, під час оголошеної повітряної тривоги в Києві пролунали вибухи.

Про це повідомляють очевидці.

За повідомленням Повітряних сил, у повітряному просторі Київщини були крилаті ракети.

У Київській ОВА попередили про комбіновану атаку, яку здійснює ворожа армія. Мешканців закликали залишатися в укриттях.

«В області можлива робота ППО», — йдеться у повідомленні.

У Київській ОВА наголосили на забороні фото- й відеофіксації роботи Сил оборони, збиття повітряних цілей та їхнього падіння.

Нагадаємо, ввечері 29 травня російські війська запустили ударні безпілотники та крилаті ракети, які постійно змінюють курс, загрожуючи столиці та сусіднім регіонам.

